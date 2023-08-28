Военная спецоперация на Украине 28 августа 2023: прямая онлайн-трансляция

С 24 февраля 2022 года армия ВС РФ проводит специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Фото: Александр КОЦ

С 24 февраля 2022 года армия ВС РФ проводит специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 28 августа 2023 года.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что за прошедшие сутки военнослужащие Украины выпустили по Белгородской области около 140 боеприпасов, а также с помощью беспилотников сбросили несколько взрывных устройств. В результате погиб один человек.

В результате обстрела ВСУ также пострадали шесть человек, в том числе четыре подростка, в Донецке и Горловке. Об этом сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин. 27 августа было зафиксировано 45 обстрелов ДНР со стороны войск Украины.

Между тем, российское Минобороны сообщило, что средствами противовоздушной обороны 27 августа были сбиты два дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ). Это произошло над Брянской и Курской областями.

Военнослужащая медицинского подразделения ВСУ рассказала, что диверсанты ВСУ под Угледаром часто используют для передвижения гражданские автомобили и переодеваются в форму российских военнослужащих. Там же украинские войска постоянно применяют запрещенные специальной конвенцией кассетные боеприпасы.