Анекдоты: Когда мы говорим, что ищем во Вселенной братьев по разуму, это мы себе так льстим

На мой взгляд, Казимир Малевич слишком заморочился при написании «Черного квадрата», используя кисть. Я бы шандарахнул валиком.

* * *

Жена застукала мужа с бутылкой:

- Опять пьешь?!

- Дорогая, это вода.

- Я же вижу, что это вино!

- Черт возьми, Иисус снова сделал это!

* * *

Вчера на улице мобильник нашел. Немного великоват, но если открутить будку...

* * *

К психиатру является пациент.

- У меня раздвоение личности, - жалуется он. - Мне кажется, что я - это не я, а нас двое.

- Hичего не понимаю, - говорит доктор. - Повторите еще раз. Только сделайте милость, не говорите оба сразу!

* * *

Возмущенный посетитель зовет официанта и говорит:

- А ваши музыканты на заказ играют?

- Да, конечно!

- А не могли бы они поиграть в шахматы, чтобы я мог спокойно поужинать?

* * *

В настоящее время научились делать настолько классные детские игрушки, что из детских магазинов с криками и скандалами стали выходить не только дети, но и взрослые.

* * *

Трехлетний малыш получает от бабушки, живущей в другом городе, подарок на день рождения. Открыв бандероль, он видит, что это шикарный водяной пистолет, и, завизжав от восторга, бежит быстро наполнять его.

Его мама, однако, совсем не в восторге и набирает номер своей матери:

- Мама, ты помнишь, как мы доводили тебя до сумасшествия своими водяными пистолетами?

Из трубки раздается злорадный голос бабушки:

- А то!

* * *

Хитрая собака-поводырь из-за дождя два часа водила хозяина по квартире, умело имитируя уличные звуки.

* * *

Самая важная польза от смартфонов - они заставили молодежь читать!