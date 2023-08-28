Анекдоты: Когда мы говорим, что ищем во Вселенной братьев по разуму, это мы себе так льстим

На мой взгляд, Казимир Малевич слишком заморочился при написании «Черного квадрата», используя кисть. Я бы шандарахнул валиком.
* * *
Жена застукала мужа с бутылкой:
- Опять пьешь?!
- Дорогая, это вода.
- Я же вижу, что это вино!
- Черт возьми, Иисус снова сделал это!
* * *
Вчера на улице мобильник нашел. Немного великоват, но если открутить будку...
* * *
К психиатру является пациент.
- У меня раздвоение личности, - жалуется он. - Мне кажется, что я - это не я, а нас двое.
- Hичего не понимаю, - говорит доктор. - Повторите еще раз. Только сделайте милость, не говорите оба сразу!
* * *
Возмущенный посетитель зовет официанта и говорит:
- А ваши музыканты на заказ играют?
- Да, конечно!
- А не могли бы они поиграть в шахматы, чтобы я мог спокойно поужинать?
* * *
В настоящее время научились делать настолько классные детские игрушки, что из детских магазинов с криками и скандалами стали выходить не только дети, но и взрослые.
* * *
Трехлетний малыш получает от бабушки, живущей в другом городе, подарок на день рождения. Открыв бандероль, он видит, что это шикарный водяной пистолет, и, завизжав от восторга, бежит быстро наполнять его.
Его мама, однако, совсем не в восторге и набирает номер своей матери:
- Мама, ты помнишь, как мы доводили тебя до сумасшествия своими водяными пистолетами?
Из трубки раздается злорадный голос бабушки:
- А то!
* * *
Хитрая собака-поводырь из-за дождя два часа водила хозяина по квартире, умело имитируя уличные звуки.
* * *
Самая важная польза от смартфонов - они заставили молодежь читать!