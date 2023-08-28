Почему каждый август дорожает бензин, как правильно подготовить ребенка к школе и что будет с ценами на квартиры осенью

Топ-10 самых прослушиваемых подкастов Радио «Комсомольская правда»

1 место. Пентагон не увидел поражения самолета Пригожина ракетой (подробнее)

2 место. Что случилось с «Луной-25»: версии экспертов (подробнее)

3 место. Никита Кричевский: Сдержать рост цен сейчас будет чрезвычайно сложно (подробнее)

4 место. Какую выгоду принесут России новые члены БРИКС (подробнее)

5 место. Ретроградный Меркурий: что это такое и почему его все боятся (подробнее)

6 место. Ипотека резко подорожала: что будет с ценами на квартиры (подробнее)

7 место. Тиранить детей не нужно: как правильно подготовить ребенка к школе (подробнее)

8 место. Почему каждый август дорожает бензин и солярка (подробнее)

9 место. Трансформация Дмитрия Медведева: из либерала в воинственного ястреба (подробнее)

10 место. Это как вообще? Поддержавшая ВСУ Ани Лорак стала членом жюри российского шоу (подробнее)