В Питкяранте начала работу котельная на природном газе. Фото: пресс-служба ООО «Петербургтеплоэнерго».

В городе Питкяранте начала работу на природном газе котельная ООО «Петербургтеплоэнерго», расположенная на ул. Привокзальной. В мероприятиях, посвященных пуску газа, приняли участие глава Республики Карелия Артур Парфенчиков, генеральный директор «Петербургтеплоэнерго» Елена Осина, руководители компаний «Газпром межрегионгаз» и «Газпром газификация», представители местной законодательной и исполнительной власти.

Газовая блочно-модульная котельная мощностью 42 МВт была построена в 2014 году в рамках долгосрочной целевой программы «Реконструкция, техническое перевооружение и строительство объектов теплоэнергетики на территории Северного Приладожья Республики Карелия на период до 2033 года». Однако ввиду отсутствия газа в Питкярантском районе котельная была законсервирована. С приходом газа в район ситуация изменилась – первая газифицированная котельная «Петербуртеплоэнерго» в Питкяранте начинает снабжать своих потребителей собственной тепловой энергией. В частности, тепло от новой котельной получат 152 потребителя, в том числе 6 лечебных учреждений, 5 детских садов и 2 школы.

Фото: пресс-служба ООО «Петербургтеплоэнерго».

Котельная оснащена современным оборудованием. Здесь установлены три водогрейных котла. Современная система диспетчеризации и автоматизации обеспечивает максимально экономичный режим эксплуатации оборудования и расхода энергоресурсов при соблюдении необходимых температурных и гидравлических параметров.

В качестве резервного используется дизельное топливо. Запаса резервного топлива при средней загрузке котельной хватит на 16 суток. В случае аварийного прекращения внешнего электроснабжения котельная может переключиться на собственную дизель-генераторную установку и обеспечивать работу всего оборудования в автономном режиме.

«Кроме этой котельной у нас уже газифицировано 18 котельных – в Олонецком районе. Газификации в Карелии подлежат еще 42 котельных. Ждем, что с приходом газа в Питкяранту процесс газификации пойдет ускоренными темпами и дойдет до всех наших объектов», - отмечает генеральный директор ООО «Петербургтеплоэнерго» Елена Осина.