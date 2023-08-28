«Силиконовый скандал» расцветает в шоу-бизнесе: адвокаты Славы и Хайдарова обменялись «пощечинами» на публике

Адвокат Александр Добровинский Фото: Олег ЗОЛОТО

«Силиконовый скандал» продолжается. Помимо Славы и Любови Успенской, еще порядка 70 человек заявили, что стали жертвами звездного хирурга Хайдарова. Адвокат Славы и Успенской Елена Сенина в настоящее время подала около 30 заявлений в разные инстанции. По словам Сениной, сейчас проводятся проверки и экспертизы, а потерпевшие общаются с представителями правоохранительных и федеральных органов и дают показания. Также Елена неоднократно отмечала, что скандал, в ходе которого певица Слава заявила, что Хайдаров изуродовал ей грудь, уже давно стало общественно значимым проектом. И пресс-конференция «Силиконовый бунт: кто заплатит за ошибки хирургов?», прошедшая на минувшей неделе, стала тому подтверждением. При этом адвокат Хайдарова Александр Добровинский многие заявления Сениной называл «бредом», а также предположил, что Елена таким образом отрабатывает аванс. Забегая вперед, от себя добавим, что Сенина и ее адвокатское бюро ведут это дело абсолютно бесплатно.

«Вчера услышал монолог (трудно назвать это заявлением) юриста бунтующих дам. Опять ложь и попытка ввести общественность в заблуждение. Позже расскажу, как мне кажется, о причинах и истоках обмана. Громогласно было заявлено, что в настоящий момент проводятся экспертизы (очевидно по результатам операций Тимура Хайдарова). Бред для некомпетентных людей. Дело в том, что экспертизы могут проводиться и назначаться правоохранительными органами (следователем) исключительно в рамках открытого уголовного дела. И только так. Так как возбужденного уголовного дела на Хайдарова нет и в помине, проводимые «экспертизы» — для несмышленышей», — написал Александр Добровинский в своем ТГ-канале.

Далее Добровинский рассказал, что консультировать в данном случае могут только другие врачи, но это всего лишь мнение другой стороны. Кроме того, по словам адвоката, эксперт должен быть предупрежден следователем об уголовной ответственности в рамках своей экспертизы.

«Теперь, почему это вранье было выпущено в свет? Дело в том, что история Тимура Хайдарова с самого начала наделала много шума и гама. А дальше? А дальше ничего не происходит — нет исков в суд, нет уголовных дел, нет вообще ничего, кроме пустых слов и непонятных обещаний, брошенных в воздух для толпы с попкорном в руке. Вот и приходится лгать и извиваться, — продолжил рассуждать на тему Добровинский. — И еще предполагаю, что бунтарши (видимо, он имел в виду Славу и Успенскую, — прим. Ред.) выдали представителю некий денежный аванс, который никак не отрабатывается. Время идет, брошенные обвинения висят, слова бегут и… вопросы-то возникают. Скоро надо будет возвращать аванс. Не хочется? Придется. Потому что мы все ответственны только за наши слова и поступки».

Адвокат Елена Сенина и певица Слава Фото: Личный архив

В беседе с KP.RU адвокат Славы и Успенской Елена Сенина подробно прокомментировала высказывание адвоката Хайдарова. И кстати — никаких авансов, о которых рассуждает Добровинский — не было. Сенина и ее адвокатское бюро ведут это дело бесплатно.

«Кодекс профессиональной этики адвоката запрещает нам не только оскорблять коллег, но и вообще высказываться о работе других адвокатов. В связи с этим, являясь адвокатом с 20-летним стажем, читая курсы повышения квалификации адвокатам России, я неукоснительно буду соблюдать эти нормы. По поводу того, что, по мнению Добровинского, экспертизы могут быть назначены только в рамках возбужденных уголовных дел, могу сказать, что надо открыть статью 144 Уголовно-процессуального кодекса РФ, где черным по белому написано о том, что экспертизы назначаются и проводятся и на этапе доследственной проверки. Что тут можно еще комментировать, когда я говорю языком закона и фактами? Что касается «аванса», который я якобы взяла по словам Добровинского — это неправда, как изначально говорилось. Наше адвокатское бюро ведет дело бесплатно как социально значимый проект. Откуда коллега рожает все эти идеи — не знаю», — рассказала KP.RU Елена Сенина.

Также известный адвокат добавила, что на минувшей неделе было подготовлено и подано несколько десятков мотивированных досудебных претензий от пациенток с требованиями о компенсации материального и морального вреда в четыре клиники, где в разное время проводились операции.

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