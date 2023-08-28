Электросамокаты попали под запрет

В Москве больше 40 тысяч самокатов кикшеринга, за день совершается около 200 тысяч поездок, а всего в этом году ожидается около 50 миллионов поездок! Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уже с 1 сентября в Париже не останется ни одного прокатного электросамоката – мэрия города разрывает контракты с тремя операторами кикшеринга.

В ходе референдума за запрет электросамокатов в столице Франции выступили 89% парижан. Их недовольство вызывают разбрасываемые всюду самокаты, а также небезопасность этого вида транспорта для окружающих и самих самокатчиков.

Операторы проката самокатов, естественно, недовольны решением мэрии и указывают на то, что в референдуме приняли участие лишь 100 тысяч человек – 7,46% от населения города.

Об этом историческом событии и прецеденте, который обязательно повлияет на рынок проката электросамокатов, рассказывает главный редактор журнала «За рулем», старейшего и самого популярного автомобильного издания в России, Максим Кадаков.

Кикшеринг появился в Париже в 2018 году. Сначала было терпимо, а затем пошло как везде. В 2022 году в авариях с участием электросамокатов пострадали 459 человек, а трое погибли. Это переполнило чашу терпения.

Самыми опасными пользователями кикшеринга парижане считают молодежь и пьяных туристов. Хотя и сами туристы страдают. В 2021 году погибла итальянка: в нее врезался электросамокат с двумя ездоками.

Парижане жалуются, что прокатные самокаты часто выбрасывают в Сену. Непонятно, правда, зачем.

Как голосовали. По всему Парижу открыли 21 избирательный участок. Хотя право голоса имеют 1,6 миллиона человек, явку ожидали низкой. Так оно и случилось.

На голосование пришли около 100 тысяч человек. Против кикшеринга проголосовали от 85,77% до 91,77% голосовавших в 20 округах.

Голосование не имело обязательной силы, но городские власти пообещали следить за результатом. И сдержали слово. Кстати, мэр Парижа, социалистка Анн Идальго, выступает за езду на велосипеде и совместное использование велосипедов, но поддерживает запрет на электронные скутеры.

В Париже насчитывается около 15 тысяч прокатных электросамокатов. В 2022 году только на электросамокатах Lime было совершено около 16 млн поездок.

Основную массу из 15 тысяч электросамокатов продиагностируют, подлечат – и отправят в кикшеринги в другие города Франции, а может и в другие страны. Не пропадать же добру.

Хотя операторы кикшеринга опасаются, что запрет побудит другие города последовать примеру Парижа. А гендиректор калифорнийской компании Lime Хади Карам выразился так: «Париж идет против течения – в то время, как количество прокатных самокатов увеличивается в Вашингтоне, Мадриде и Лондоне».

Про Москву он ничего не сказал.

В Москве больше 40 тысяч самокатов кикшеринга, за день совершается около 200 тысяч поездок, а всего в этом году ожидается около 50 миллионов поездок!

В России три ключевых оператора аренды электросамокатов – Yandex Go, Whoosh и Urent. Всего же в стране работает около 40 компаний, сдающих самокаты в поминутную аренду более чем в 170 городах.