«Мы не умрём»: Раненый русский герой под огнем ВСУ читал свои стихи, чтобы не потерять сознание

Читавший стих на поле боя раненый боец Волков выжил и готовится войти в строй
В сети продолжают восторгаться стойкостью духа русского солдата Алексея Волкова с позывным «Волк». Бледный от потери крови, на обезболивающих уколах, он читает на камеру стихи собственного сочинения. Ему бинтуют в лесу перебитые осколками ноги, а он едва находясь в сознании чеканит слова на камеру:
«Мы не умрем, ведь мы никогда не умираем.
В сердце праведный огонь, мы его раздуем в пламя.
И бросим в него тех врагов, что сердце попросит.
Наших солдат не сломить и не ударить», - говорит боец.
На фоне записи слышны разрывы снарядов.
"Вам не купить историю и мировое признание.
Не заменит желто-голубая тряпка русское красное знамя.
Мы верим в себя, в нашу страну, и все идет прекрасно,
И желто-голубому цвету всегда предпочитаю красный", - продолжает Волков.
Стих он заканчивает словами: «для русского солдата победа — одна награда».
Стихотворение оказалось похожим на рэп и быстро разнеслось по сети.
В подразделении, где служит Алексей рассказали, что после тяжелого боя «Волк» бросился помогать выносить раненых однополчан. А побитые в бою украинские боевики отступили и стали мстить: вместо того, чтобы эвакуировать своих раненых, начали с дронов сбрасывать на наших санитаров гранаты. Одна из них посекла Алексею ноги, а от другой он прикрыл раненых: накрыл ее собой, а выжил лишь потому, что был в бронежилете.
Когда Алексея через несколько часов нашел медик по имени Владимир, воин потерял много крови. У «Волка» был всего один жгут, который он наложил себе на более поврежденную ногу, но осколки от взрыва второй гранаты попали ему в другую. Санинструктор вколол ему дозу обезболивающих препаратов, и попросил с ним разговаривать, чтобы герой не потерял сознание: «Волк» красавчик, я тебя вытащу братан. Разговаривай со мной, я тебя вытащу…
Владимир нес героя на себе пять километров, а во время перекуров «Волк» читал ему свои стихи…
Сегодня Алексей Волков находится в госпитале. Он так рассказывает о себе: «Я Волков Алексей Алексеевич. Тот человек, что был на видео. Кто-то говорит, что это фейк или монтаж. Закройте рот и не открывайте его. Мы русские мужики, русские ребята, солдаты. Пошли туда, чтобы отстаивать интересы, интересы своей страны, своей Родины. Территория Донбасса является нашей территорией, территорией Российской Федерации, и мы пошли туда, чтобы вычистить всю нечисть».
Алексей добавил, что записал очередное видео, не для того, чтобы «мораль» прочитать кому-то. Сослуживцы попросили, чтобы он берег свое здоровье, и Алексей решил отправить им свой очередной ролик.
«Волк» отошел на газон, отложил костыли в сторону и отжался 35 раз.
- Вот, собственно как-то так. Хочу, чтобы ни у кого не было сомнений: русский солдат никогда не сдается, и не сдастся. С вами был Алексей Волков, - пообещал воин.
Мы не умрем! Ведь мы никогда не умираем!
В сердце праведный огонь, мы его раздуем в пламя!
И бросим его в тех врагов, что сердце попросит.
Наших солдат не сломить и не ударить!
Осень, лето, весна покажет,
Кто тут успешней – режьте.
Где ваш орел - там наша решка!
Где ваши деньги - там наши Подвиги и Победы!
Миллиарды не помогут обрести статус легенды.
Вам не купить Историю и мировое признание.
Не заменит желто-голубая тряпка
Русское Красное Знамя!
Мы верим в себя,
В нашу страну и все идет прекрасно!
И желто-голубому цвету
Всегда предпочитаем – Красный.
Мы поднимаем свое Знамя
Все выше и выше.
Чтобы видеть нашу Победу,
Не нужно подниматься на крышу.
Мы воины Бога,
Мы посланы Богом и раем,
И чтоб не случилось -
Всегда побеждаем!
Мы не умрем!
Ведь мы никогда не умираем!
Если что пойдет не так, если нас ранит,
Ведь в наших венах бежит кровь
Красного цвета!
Наше кредо – безоговорочная Победа!
Еще никто не смог перехитрить пулю, брат.
Но это не значит, что мы не сможем,
Ведь мы с тобою вместе – воины удачи!
Крушим и рушим всех врагов вперед на сотню лет.
Ведь ни у кого нет таких как у нас Побед!
Таких легенд, учителей, таких традиций –
Ленин, Сталин и Путин – наши любимые лица!
Не вырастить вам таких,
Как бы вы не старались.
Нашему солдату
не клади в рот палец!
Лучшая страна Мiра!
Лучшая страна Планеты!
Никакие ваши аргументы
Не оспорят это!
Не нужно нас учить как жить,
Что делать надо!
Для русского солдата –
Победа - одна награда!