Пользователи VK Клипов получили возможность быстро создавать трендовые ролики под музыку — с шаблонами от JONY, Мари Краймбрери, Mir le и Вашей Маруси

VK Клипы представили шаблоны для создания роликов с музыкальным фоном. Они позволят авторам коротких вертикальных видео сэкономить время на подбор треков и упростят монтаж клипов под нужный ритм. В каталоге уже доступны готовые шаблоны от популярных артистов — JONY, Мари Краймбрери, Mirèle и Вашей Маруси, созданные эксклюзивно для пользователей VK Клипов.

В шаблоне продуман видеоряд будущего клипа: какое количество фрагментов будет в ролике, сколько секунд они продлятся, под какой звук будут попадать в ритм и сменять друг друга. Автору нужно только подставить свои фото или видео. Для этого достаточно перейти в камеру VK Клипов и нажать на иконку шаблонов, чтобы открыть каталог. Авторам доступен широкий набор роликов, отобранный редакцией VK Клипов, на разнообразные тематики в зависимости от жанра музыки или звука. Использовать новую функцию можно в приложении ВКонтакте и в отдельном приложении VK Клипов – для всех пользователей шаблоны станут доступны уже в ближайшее время.

Сейчас в каталоге уже доступны эксклюзивные шаблоны, созданные популярными артистами — JONY, Мари Краймбрери, Mirèle и Вашей Марусей. Для пользователей VK Клипов шаблоны с трендовыми треками известных артистов послужат источником вдохновения для создания собственных роликов. В будущем у авторов появится возможность монтировать из фрагментов свои шаблоны, которые смогут использовать другие создатели роликов.

VK Клипы — лидер среди российских сервисов коротких вертикальных видео. Авторы опубликовали в сервисе более 45 млн роликов, в том числе 28 млн — за последний год. В первом квартале 2023 года среднесуточное число просмотров превысило отметку в 950 млн. Весной 2023 года VK Клипы также достигли рекордного пикового значения в 1,1 млрд просмотров в сутки. По данным Mediascope (население 12+, вся Россия), в феврале 2023 года дневная аудитория VK Клипов превысила 25 миллионов человек.