Минобороны России сообщило о мощном ракетном ударе по складам ВСУ

Цель удара достигнута. Объект поражен. Фото: Дмитрий РОГУЛИН/ТАСС

Минобороны России сообщило о групповом ударе высокоточным оружием большой дальности морского базирования по складу авиационного вооружения и боеприпасов ВСУ. Удар был нанесен ночью и оказался точным.

«Цель удара достигнута. Объект поражен», - заявил на прошедшем брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Генерал-лейтенант также рассказал о потерях ВСУ на других участках боевого соприкосновения: на Запорожском направлении в семи атаках киевский режим потерял до 160 украинских военнослужащих, на Донецком более 185, на Купянском до 30, на Краснолиманском до 60, на Южно-Донецком до 100, на Херсонском до 35.

Кроме 570 солдат ВСУ наши воины ликвидировали две артиллерийские системы М777 (США), британскую самоходку AS90 «Brave Heart», американскую М109 «Paladin», польскую самоходку «Krab», немецкое орудие «FH-70», а также десятки бронемашин и другой военной техники советского образца.

В это время армейской авиацией, ракетными войсками в районе Червоная Диброва Луганской Народной Республики поражен командно-наблюдательный пункт подразделения 67-й механизированной бригады ВСУ. Артиллерией нашей группировки поражена живая сила и военная техника противника в 128 районах.

Конашенков отметил действия подразделений противовоздушной обороны, что за сутки перехватили три управляемые авиабомбы «JDAM», реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS, а также 27 украинских беспилотников.

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено:

466 - самолетов.

247 - вертолетов.

6179 - беспилотных летательных аппаратов.

433 - зенитных ракетных комплекса.

11538 - танков и других боевых бронированных машин.

1146 - боевых машин реактивных систем залпового огня.

6095 - орудий полевой артиллерии и минометов.

12480 - единиц специальной военной автомобильной техники.

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