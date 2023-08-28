Миллионерами рождаются: в Госдуме предлагают увеличить маткапитал до 1 млн рублей

Депутаты ЛДПР предложили увеличить размер маткапитала до 1 млн рублей Фото: Shutterstock

Депутаты Госдумы поняли, как (и при каких условиях) появляются дети! Все просто: они появляются, когда у будущих родителей есть уверенность в завтрашнем дне. А для этого нужны деньги. Например, 756 712 рублей на первого ребенка и 1 млн рублей на второго и третьего.

Именно до таких сумм депутаты предлагают увеличить материнский капитал с 1 февраля 2024 года. Соответствующий законопроект авторы инициативы уже внесли в парламент. Напомним, сегодня маткапитал на первого ребенка - 586,9 тысяч рублей, на второго - 775,6 тысяч рублей, за третьего не платят ничего.

- Мы находимся в демографической яме. На протяжении последних лет у нас отрицательный прирост (убыль - депут. яз.) населения. В позапрошлом году – минус миллион, в прошлом году – тоже примерно столько же. Поэтому надо принимать дополнительные меры, чтобы стимулировать рождаемость, - объяснил в эфире радио KP.RU Ярослав Нилов, глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, один из авторов законопроекта. - По статистике, абсолютное большинство семей потратили средства материнского капитала на решение жилищных проблем. А это тянет за собой и решение общей демографической проблемы страны. Это инвестиции в будущее.

Но не успел законопроект лечь на столы депутатов, как его начали критиковать. Дескать, хотите посадить родителей на шею государства, чтобы они не работали, а только на маткапиталы и прочие пособия жили. Но эксперты считают: в данном случае чем больше денег, тем лучше.

- Нужно быть реалистом: дети в современном мире обходятся очень дорого. И если мы хотим устойчивого демографического развития, то один из инструментов - создавать благоприятные условия, когда молодые семьи будут видеть, что будущий ребенок не является угрозой снижения их дохода и они не «упадут» в бедность, - говорит Александр Сафонов, профессор финансового университета при правительстве РФ.

Примут ли этот законопроект - увидим уже осенью, когда Дума выйдет с каникул. Но опыт подсказывает, что перспективы у него безрадостные. Подобных инициатив было уже немало. И всякий раз они разбиваются о действующий закон: маткапитал (как и многие другие пособия) и так каждый год индексируется на размер инфляции.

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