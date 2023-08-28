Владислав Тюльпанов встал на защиту Хайдарова и его семьи

Владислав Тюльпанов Фото: Личный архив

Мы уже писали о том, что в числе пострадавших от рук звездного врача Тимура Хайдарова оказался и челюстно-лицевой хирург Александр Вдовин. Шесть лет назад Александр сделал у Хайдарова операцию по увеличению ягодиц, которые со временем, по словам Вдовина, начали буквально гнить… Вдовин пытался договориться с Хайдаровым мирным путем, попросив 10 млн рублей в качестве компенсации, но не удалось. Тогда, как это сейчас принято, Александр вступил с Тимуром и его семьей в открытый конфликт в соцсетях. Получив ряд публичных угроз от Вдовина, Хайдаров был вынужден обратиться за помощью к еще одному адвокату Александру Бенхину. А на днях на защиту звездного хирурга встал и молодой политик Владислав Тюльпанов.

18-летний Владислав Тюльпанов, он же крестник Валентины Матвиенко, написал Вдовину сообщение в инстаграме (запрещенная организация на территории РФ), в котором предложил Александру либо извиниться перед Хайдаровым и его семьей, либо ответить по букве закона.

Скрин принадлежит Владиславу Тюльпанову (Инстаграм - запрещенная организация на территории РФ)

Взволнованный Александр Вдовин тут же сообщил об этом адвокату Елене Сениной.

«Я считаю, что Владислава использовали и ввели в заблуждение хитрые люди в своих целях. Но он грамотный парень — уверена, что разберется и сделает правильные выводы», — прокомментировала ситуацию Сенина.

Оказалось, что Тюльпанов давно знаком с обеими сторонами — и с Любовью Успенской, и с Тимуром Хайдаровым.

«С Любой Успенской мы давно дружим. А с Тимуром Хайдаровым и его женой Светланой познакомились как раз на дне рождения у Любы. Кстати, Тимур и с внешностью моей мамы поработал, но у нее никаких претензий к нему нет», — рассказал KP.RU Владислав Тюльпанов. — Уверен, что многие подумают, что меня ввели в заблуждение, но это не так. Я смотрю на ситуацию всегда с двух сторон. Безусловно, я поддерживаю Любовь Успенскую, Славу и других пострадавших от некачественных операции, но к Вдовину я обратился совсем по другому поводу».

Челюстно-лицевой хирург Александр Вдовин Фото: Личный архив

Молодого политика возмутили угрозы Александра Вдовина в адрес жены и детей Хайдарова, которые ни в чем не виноваты.

«Есть видео, где Вдовин угрожает жене Хайдарова Светлане и его семье. Вплоть до того, что их дети поедут в детский дом. Вот это уже беспредел полный. Нельзя угрожать! Я против такого категорически, кто бы и какую работу плохо ни выполнил. Решайте этот вопрос в суде. А Вдовин перешел все границы. Против него самого и так было возбуждено уголовное дело по статье 235 — причинение тяжкого вреда здоровью, либо смерть человека. Он был и лицензии лишен. Поэтому я написал Александру об этом в инстаграме (запрещенная организация на территории РФ), он не ответил, испугался. Думаю, что впредь он будет осторожнее в своих высказываниях», — рассказал KP.RU Владислав Тюльпанов.

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