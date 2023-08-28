В Красноярске сомнительные соцсети распространили информацию об эксплуатации детей в трудовых отрядах

В трудовых отрядах открыли швейное производство. Фото: мэрия Красноярска

В социальных сетях Красноярска распространяется информация о том, что детей из трудотрядов насильно заставляли шить одежду для бойцов, участвующих в СВО. Якобы школьников эксплуатировали, чтобы отправить две тонны вещей. «Комсомольская правда» проверила сообщение. Это было сделано в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа».

Выяснилось, что авторы сомнительных постов полностью исказили официальные сообщения. Детей не заставляли, наоборот, они сами стремились попасть в созданные трудовые отряды, с удовольствием осваивали швейное дело и радовались тому, что результат их работы оценен.

Глава Красноярска Владислав Логинов сообщил, что лично пообщался с ребятами.

- Еще в феврале с трудотрядовцами обсуждали планы работ на предстоящее лето, обдумывали возможность создания швейной бригады. Помню, что были небольшие сомнения, наберутся ли желающие. Теперь лично убедился, что ребятам швейное дело пришлось по душе. Удивило, что мальчишки не хуже девчонок справляются с задачами, крепкая рука и технический склад ума позволяют четче кроить и делать ровные строчки.

Школьникам присылают видеозаписи от бойцов, которые получили посылки с футболками, толстовками и снудами из Красноярска. Они благодарят ребят за присланные вещи, а те в свою очередь радуются, что их труд полезен.

Более того, из-за наплыва желающих власти решили увеличивать численность бригад и расширять производство.

Помимо швейного дела ребята занимались высадкой цветов, оформлением клуб, проведением экскурсий, помогали по хозяйству пенсионерам и инвалидам.

- С представителями трудовых отрядов для несовершеннолетних из Новосибирска, Кемерово, Новокузнецка, Тюмени, Омска, Зеленогорска обсудили возможность объединения молодежи трудовым воспитанием и создания ассоциации трудовых отрядов городов и всероссийского слета бойцов трудовых отрядов в Красноярске. Ребята попросили меня провести переговоры с коллегами-мэрами из других городов, чтобы их инициатива воплотилась в жизнь. С удовольствием выполню «поручение» молодежи, - добавил Владислав Логинов.