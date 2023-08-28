Снятый в космосе фильм «Вызов» стал одним из десяти самых кассовых фильмов России за всю историю

«КП» практически детально освещала уникальный научно-просветительский проект Первого канала и Роскосмоса «Вызов», в ходе которого на станцию МКС в кратчайшие сроки удалось подготовить и отправить актрису Юлию Пересильд и режиссера-постановщика Клима Шипенко, чтобы они сняли первое в мире кино в космосе.

Дело не пропало даром. Зритель оценил старания творческой группы и проголосовал за фильм рублем. Накануне, 27 августа, в День российского кино «Вызов» ворвался в перечень самых кассовых картин отечественного проката за всю историю.

Визионерскому проекту удалось собрать более 2 миллиардов рублей в прокате и выбить из топа голливудский мультик «Зверополис», и теперь российских фильмов в рейтинге больше, чем зарубежных (в соотношении 6 к 4). А еще «через пятьсот тысяч рублей» «Вызов» настигнет легендарных «Пиратов Карибского моря», которых тоже запросто может скинуть с корабля истории отечественного проката — ведь фильм Клима Шипенко все еще идет в прокате.

Сюжет космического блокбастера посвящен работе торакального хирурга Жени (Юлия Пересильд), которая за месяц должна подготовиться к космическому полету и отправиться на МКС, чтобы спасти космонавта. Ей необходимо не только научиться вести себя на корабле и преодолевать нагрузки, но и впервые провести сложнейшую операцию в условиях невесомости, от которой зависят шансы космонавта вернуться на Землю живым.

ТОП-10 российского проката выглядит так:

1. «Чебурашка» (6,79 миллиарда рублей)

2. «Холоп» (3,07 миллиарда рублей)

3. «Человек Паук: Нет пути домой» (2,98 миллиарда рублей)

4. «Движение вверх» (2,97 миллиарда рублей)

5. «Король Лев» (2,64 миллиарда рублей)

6. «Мстители: Финал» (2,59 миллиарда рублей)

7. «Т-34» (2,27 миллиарда рублей)

8. «Последний богатырь: Посланник тьмы» (2,19 миллиарда рублей)

9. «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки» (2,13 миллиарда рублей)

10. «Вызов» (2,07 миллиарда рублей; прокат продолжается)