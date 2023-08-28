На Донбассе осудили солдат ВСУ за убийства мирных граждан

Стрелок воинской части А7364 Юрий Кулинич

Благодаря работе Следственного комитета России Верховные суды Луганской и Донецкой Республики вынесли ряд приговоров бывшим военнослужащим вооруженных сил Украины за совершение ими преступлений против мирных жителей.

В ближайшее время в колонии строго режима отправят:

"На 20 лет механик-водитель 108 отдельного горно-штурмового батальона (войсковая часть А3715) 10 отдельной горно-штурмовой бригады (войсковая часть А4267) вооруженных сил Украины Сергей Бойчук. В начале июня 2022 года Бойчук вблизи поселка Николаевка решил стрелять по жилому массиву с целью напугать мирное население, которое было настроено против украинских военнослужащих, и уничтожить жилые дома.

С расстояния примерно 1 км он навел 73-мм гладкоствольное орудие 2А28 «Гром», установленное на БМП-1 на дома, и произвел 5 выстрелов. В результате от взрывных травм погиб мужчина 1939 г.р".

"На 17 лет стрелок воинской части А7364 (198 батальон 111 отдельной бригады территориальной обороны вооруженных сил Украины) Юрий Кулинич. 26 апреля 2022 года Кулинич, проходя мимо автомобильной заправочной станции «ВостокАвтоГаз», расположенной в городе Рубежное, услышал, как пожилая женщина негативно высказывалась в адрес украинских военнослужащих. Посчитав, что она является пророссийски настроенным жителем, который негативно относится к Украине, 34-летний Кулинич достал противопехотную оборонительную гранату Ф-1, извлек из нее предохранительную чеку и, спрятавшись за угол дома, бросил взрывоопасный предмет в сторону потерпевшей. От травм, полученных в результате взрыва, 76-летняя женщина скончалась. Согласно показаниям свидетелей, все произошло в тот момент, когда потерпевшая направлялась за водой".

"На пожизненный срок командир 27-ой отдельной реактивной артиллерийской бригады вооруженных сил Украины полковник Дмитрий Храпач. 30 декабря 2022 года по приказу Храпача произведены не менее 6 выстрелов из РСЗО М142 «HIMARS» и РСЗО 9К57 «Ураган» по гражданской инфраструктуре – жилому сектору города Донецка. В результате этих преступных действий погиб заместитель руководителя контрольно-следственного отдела военного следственного управления СК России по Объединенной группировке войск (сил) подполковник юстиции Евгений Рыбаков".

Осужденные получили сроки согласно статьям: «убийство, совершенное общеопасным способом, по мотивам ненависти и вражды», «покушение на убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом, по мотивам ненависти и вражды», «жестокое обращение с гражданским населением и применение в вооруженном конфликте запрещенных методов» и «умышленное повреждение чужого имущества путем взрыва, повлекшее тяжкие последствия».