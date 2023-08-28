На Донбассе осудили солдат ВСУ за убийства мирных граждан

Стрелок воинской части А7364 Юрий Кулинич

Благодаря работе Следственного комитета России Верховные суды Луганской и Донецкой Республики вынесли ряд приговоров бывшим военнослужащим вооруженных сил Украины за совершение ими преступлений против мирных жителей.

В ближайшее время в колонии строго режима отправят:

- На 20 лет механик-водитель 108 отдельного горно-штурмового батальона (войсковая часть А3715) 10 отдельной горно-штурмовой бригады (войсковая часть А4267) вооруженных сил Украины Сергей Бойчук. В начале июня 2022 года Бойчук вблизи поселка Николаевка решил стрелять по жилому массиву с целью напугать мирное население, которое было настроено против украинских военнослужащих, и уничтожить жилые дома.

С расстояния примерно 1 км он навел 73-мм гладкоствольное орудие 2А28 «Гром», установленное на БМП-1 на дома, и произвел 5 выстрелов. В результате от взрывных травм погиб мужчина 1939 г.р.

- На 17 лет стрелок воинской части А7364 (198 батальон 111 отдельной бригады территориальной обороны вооруженных сил Украины) Юрий Кулинич. 26 апреля 2022 года Кулинич, проходя мимо автомобильной заправочной станции «ВостокАвтоГаз», расположенной в городе Рубежное, услышал, как пожилая женщина негативно высказывалась в адрес украинских военнослужащих. Посчитав, что она является пророссийски настроенным жителем, который негативно относится к Украине, 34-летний Кулинич достал противопехотную оборонительную гранату Ф-1, извлек из нее предохранительную чеку и, спрятавшись за угол дома, бросил взрывоопасный предмет в сторону потерпевшей. От травм, полученных в результате взрыва, 76-летняя женщина скончалась. Согласно показаниям свидетелей, все произошло в тот момент, когда потерпевшая направлялась за водой.

- На пожизненный срок командир 27-ой отдельной реактивной артиллерийской бригады вооруженных сил Украины полковник Дмитрий Храпач. 30 декабря 2022 года по приказу Храпача произведены не менее 6 выстрелов из РСЗО М142 «HIMARS» и РСЗО 9К57 «Ураган» по гражданской инфраструктуре – жилому сектору города Донецка. В результате этих преступных действий погиб заместитель руководителя контрольно-следственного отдела военного следственного управления СК России по Объединенной группировке войск (сил) подполковник юстиции Евгений Рыбаков.

Осужденные получили сроки согласно статьям: «убийство, совершенное общеопасным способом, по мотивам ненависти и вражды», «покушение на убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом, по мотивам ненависти и вражды», «жестокое обращение с гражданским населением и применение в вооруженном конфликте запрещенных методов» и «умышленное повреждение чужого имущества путем взрыва, повлекшее тяжкие последствия».