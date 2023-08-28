Британский депутат-трансгендер решил помочь ВСУ, отправив на передовую презервативы и смазку

Депутат британского парламента Джейми Уоллис. Фото: ru.wikipedia.org

Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) опубликовали в официальной группе «Вконтакте» новый выпуск своей авторской программы «Шоу ВиЛ».

От имени признанного в России иноагентом Гарри Каспарова они поговорили с депутатом британского парламента, консерватором, трансгендером Джейми Уоллисом.

Нетрадиционный избранник выразил свои восторги в отношении того, как Киев «проделывает великолепную работу в продвижении интересов ЛГБТ». И в качестве поддержке этому он счел необходимым бороться с… распространением на Украине заболеваний, передающихся половым путем.

Для этого Уоллис готов поставить в Незалежную необходимые для этого средства, включая презервативы. А для того, чтобы весь этот процесс шел гладко, еще и различные виды смазок.

Депутат считает, что Британия – на верном пути. И скоро премьер-министром королевства станет трансгендер. «Теперь у нас премьер-министр индийского происхождения. У нас было три женщины-премьер-министра. Мы уже на верном пути, не всё так плохо», — заверил он. И посетовал на то, что Восточная Европа в деле продвижения идей смены пола – «непаханое поле, где работы предстоит очень много».

Российские пранкеры Вован и Лексус. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Одновременно Уоллис пожаловался: в самой Британии далеко не все приветствуют прививание подрастающему поколению нетрадиционных ценностей. «Это привело к большому количеству негативной реакции, многие люди были недовольны, они считают это транс-лобби и транс-движением. То, что говорят и чему учат их детей, вызывает отторжение у многих, особенно консервативных семей среднего класса. Половое воспитание зашло так далеко, что поощряет каждого ребёнка ставить под сомнение свой пол, и это пугает многих родителей», - признал он.

Широкой публике Уоллис стал известен после того, как сел за руль в миниюбке и на высоких каблуках, устроил аварию рядом со своим домом и покинул место ДТП. Как рассказал сам народный избранник позднее, место аварии он покинул из-за того, что страдает посттравматическим стрессовым расстройством после изнасилования.