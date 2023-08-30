Таганка добралась до Сибири: В Красноярске прошли гастроли легендарного столичного театра

Театр на Таганке привез в Красноярск любимую зрителями постановку Юрия Муравицкого «Вишневый сад. Комедия». Фото: Театр на Таганке

1918 год. Гражданская война. Село Будятичи. Здесь, в глуши, в невероятной смуте вдруг рождается любовь. Один поцелуй дарит героям – местной жительнице и красноармейцу – смысл жизни и надежду на будущее без страха. Нет, это не спойлер, а попытка описать атмосферу, в которой оказался красноярский зритель при просмотре спектакля «Поцелуй. Конармия» режиссера Дениса Азарова на основе рассказа Исаака Бабеля из сборника «Конармия».

Еще Театр на Таганке привез в Красноярск любимую зрителями постановку Юрия Муравицкого «Вишневый сад. Комедия», возвращающую чеховскую пьесу в первоначально задуманный классиком жанр комедии, погружая знакомых персонажей в атмосферу кабаре.

Таганские гастроли прошли в Сибири благодаря золотодобывающей компании «Полюс», она уже второй раз организовала приезд артистов легендарного театра в эти края. По словам, директора по связям с общественностью компании Виктории Васильевой, поддержка культурной жизни в регионах присутствия — одно из магистральных направлений стратегии «Полюса» в области корпоративной социальной ответственности и системной работы по повышению качества жизни в них.

Таганские гастроли прошли в Сибири благодаря золотодобывающей компании «Полюс». Фото: Театр на Таганке

- Гастроли - важное событие как для артистов, так и для меня, - рассказала директор театра заслуженная артистка России Ирина Апексимова. - Сыграть «Вишневый сад» как комедию – не самая простая задача. Это глубокий, драматичный текст, затягивающий на территорию пронзительной грусти. Постановка Дениса Азарова по рассказу Бабеля – взгляд на иную эпоху глазами современника. Она переносит зрителя во времена, когда привычные радости и чувства становятся для людей чудом.

Конечно, спектакли Таганки были приняты красноярскими зрителями на «ура», здесь их очень ждали. Все билеты были раскуплены за неделю после появления гастрольных афиш.