Мать рыдала. А сын, истекая кровью, читал стихи. Свои стихи для тех, кто будет биться за Россию до последней капли

Боец читал стихи, чтобы не потерять сознание Фото: СОЦСЕТИ

«Мы не умрем, ведь мы никогда не умираем». Эти стихи войдут в историю российской спецоперации на Украине. Ведь их автор уже сейчас настоящий герой. Русский боец с позывным Волк (Алексей Волков) читал их на камеру после тяжелого ранения в бою, чтобы не потерять сознание. «Наших солдат не сломить и не ударить», - эти слова Алексей подтвердил своим героическим поступком.

Боец спасал раненых товарищей после тяжелого боя. А в это время украинские военные закидывали его гранатами с дронов. Герой был ранен дважды. Первый раз граната попала его в ногу, во второй – он сам накрыл снаряд собой, чтобы защитить раненых бойцов.

Граната разорвалась, но Алексея спас бронежилет. Волк несколько часов истекал кровь. Он сумел перетянуть себе жгутом лишь одну травмированную ногу. Но герой не сдавался.

Алексей - простой русский парень Фото: СОЦСЕТИ

К счастью, Алексея нашел медик по имени Владимир, который и нес бойца на себе пять километров. В перерывах он просил Волка говорить, чтобы тот не потерял сознание. И Алексей читал стихи. О подвиге стало известно на всю страну. Но вот о самом Волке никто почти ничего не знал. Однако «КП» нашла его родственников.

Алексей родом из небольшого села Амурзет Еврейской автономной области. Несмотря на взрослый внешний вид, герою сейчас всего 25 лет. У него есть братья и сестры, а также родственники в Донбассе. Родные признаются, Алексей не всегда был примерным парнем. Но своим подвигом он искупил все свои прошлые ошибки. Видео с ним уже посмотрела его мать. Об этом женщина сама заявила KP.RU.

- Я смотрела видео и плакала, - призналась KP.RU мать бойца Надежда Волкова. – Я уже знаю про его подвиг. И горжусь своим сыном. Мы с ним давно не общались. То, что будет нужно, он расскажет о себе сам. Но о том, что сын пишет такие стихи, я узнала давно. Он звонил мне и зачитывал их. Он писал стихи о девушках, о любви, о маме. Это было еще до спецоперации. А потом связь с ним у нас оборвалась. Он всегда у меня был патриотом. Передавать ему от меня ничего не нужно, он и сам все знает. Спросите только: «Как там его в госпитале лечат, как относятся к нему?».

Сейчас герой на лечении Фото: СОЦСЕТИ

О прошлом героя семья предпочитает не рассказывать. По их словам, главное то, какой Алексей сейчас. Сам же Алексей не теряет бодрость духа. Из госпиталя он уже записал новое видео, в котором рассказал, как русские мужики сейчас отстаивают интересы родины на Донбассе.

К слову, несмотря на ранения Алексей смог даже отжаться на видео. Семья желает Волку здоровья!

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