Оппонент Хайдарова заявила об угрозах: «Мне позвонили и сказали, что я должна закрыть рот и поскорее уехать»

Президент Ассоциации жертв пластической хирургии Александра Рашель Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

На прошлой неделе в Москве прошла пресс-конференция «Силиконовый бунт: кто заплатит за ошибки хирургов?». Среди спикеров выступила и Александра Рашель, президент Ассоциации жертв пластической хирургии. Женщина, которая 20 лет работает в сфере пластики, нелестно высказалась в адрес Тимура Хайдарова.

Александра заявила, что за многолетнюю деятельность она впервые сталкивается со случаем, где такое количество пострадавших — порядка 80 человек. При этом, Тимур Хайдаров продолжает оперировать, о чем открыто сообщает в соцсетях. Рашель уверена, что на его раскрутку влияет масштабная реклама, в которой участвуют и звезды.

«Филипп Киркоров рекламирует его (Хайдарова) утром, днем и ночью. Простые люди это смотрят. Но, если взять пластические операции господина Киркорова, он что ему красивые операции сделал? Да он изуродовал человека! Просто изуродовал еще не старого красивого мужчину. Но народ ведется. Поэтому такое количество клиентов», — добавила Рашель.

Филипп Киркоров и Тимур Хайдаров. Фото: СОЦСЕТИ

А после смелых высказываний президент Ассоциации жертв пластической хирургии начала получать угрозы в свой адрес. По словам, Рашель звонили с разных номеров.

«Мне позвонили два раза и сказали, что я должна закрыть рот и поскорее уехать во избежание проблем. Я не первый год высказываюсь публично и всегда говорила правду, и на телевидении в том числе. Но мне никто никогда не угрожал. А сейчас мой телефон прослушивается, а содержимое разговоров сразу же попадает в Сеть. Про адвоката Елену Сенину вышла целая куча фейковых статей. Видимо, Хайдаров серьезно взялся за всех, кто выступает против него. Но я прошла 90-е, и меня трудно запугать. Мне очень жалко девочек, которые пострадали, и я буду за них бороться», — поделилась с KP.RU Александра.

По словам Рашель, она общалась с женщинами, получивших деформации после операций у Хайдарова, и в шоке от рассказанных историй.

«Я знаю как минимум двоих мужей жертв, которые готовы его растерзать! Неудивительно, что он ходит с охраной из четырех человек. Недавно мне звонила женщина, мама троих детей, которой он сделал кривую грудь, а она, между тем, брала кредит на эту операцию. Да какой Хайдаров хирург? Там же его брат оперирует, который еле-еле выучился на ЛОРа? Я не понимаю, почему он дальше продолжает оперировать? Он купил себе особняк, который построил буквально на костях и крови пациентов. И никто не может это прекратить!» — высказалась Александра.

Добавим также, что Рашель, что не первая, кому поступают угрозы. Так, в начале августа с неизвестных номеров звонили и Наргиз Шахобиддиновой из Норвегии — пациентке Хайдарова, у которой после операции образовался некроз в области живота, а затем и гнойная рана. Наргиз пыталась мирно договориться с пластическим хирургом, но в итоге пришлось нанять адвоката.

«Звонок был со скрытого номера. Я взяла трубку, но мне даже не дали ответить. Голос принадлежал не Тимуру, а другому человеку. Мне сказали: «Будешь писать иски или жалобу на Тимура — это бесполезно, потому что за ним стоят высокие чины. Ты подумай о своем здоровье, здоровье своих близких и жизни», — рассказала KP.RU Наргиз Шахобиддинова.