Признавшаяся в анорексии модель Шишкова начала рекламировать соки для похудения и возмутила общественность

Модель Шишкова, страдающая анорексией, начала рекламировать соки для похудения Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Прошло всего несколько дней, как Алена Шишкова откровенно призналась, что уже много лет борется с булимией и анорексией. Кроме того, последние 2,5 месяца модель провела в Центре расстройства пищевого поведения, куда поступила в критическом состоянии и с весом всего 45 кг при росте 176 см! И вот после подобных признаний Алена опубликовала в своих соцсетях рекламу соков… для похудения.

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

В шапке профиля чудо-напитков написано: «Те самые соки, которые пьют богатые и знаменитые. - 1 кг за день». Не нужно быть врачом, чтобы понять, что терять по килограмму в день — не самая здоровая история. На Алену сразу же обрушился шквал критики и вполне логичных вопросов от подписчиков: «Зачем она рекламирует средства для похудения?»

«Нет, они не только и не столько для похудения, сколько для очищения, питания и разгрузки ЖКТ. Все зависит от вашего организма. Если действительно есть лишний вес, будет легкий откат. Либо, если вы на выходных перебрали с шашлыком и алкоголем, это поможет за 3 дня почистить организм», — ответила фолловерам Шишкова.

Реклама похудения от Алены тут же разлетелась по разным пабликам. Большинство недоумевали, для чего это нужно Шишковой, которая сама страдает расстройством пищевого поведения.

«По-моему не реклама, а антиреклама. Кто в здравом уме после ее фото на это поведется?», «Ну и прощай, поджелудочная!», «Анорексички такие же и поведутся», — возмущался народ.

Марина Манойленко Фото: Личный архив

Специалист по питанию Марина Манойленко рассказала KP.RU, к каким проблемам может привести трехдневная голодовка на соках:

«Вы ответственны за то, что рекомендуете людям! Особенно те, кто не имеет никакого образования в сфере здорового питания и советует радикальные диеты, способные нанести вред. И сейчас я говорю о рекламе соков для похудения и разгрузки от Алены Шишковой, страдающей анорексией. Если уж вы беретесь такое рекламировать, то будьте добры — предупреждайте верящих вам людей о рисках для здоровья. После такого «разгрузки» могут обостриться заболевания ЖКТ, которые уже есть у человека. Несколько дней голодания на соках также способны спровоцировать последующие переедания и как следствие — расстройство пищевого поведения. Кроме того, в соках почти нет клетчатки, которая содержится в цельных фруктах и овощах, но зато много фруктозы — отсюда резкие подъем и спад инсулина, и как следствие — приступы голода и плохое самочувствие. Поэтому подобные диеты можно применять только после консультации с врачом и обследования».