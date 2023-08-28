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Звезды28 августа 2023 14:28

Признавшаяся в анорексии модель Шишкова начала рекламировать соки для похудения и возмутила общественность

Модель Шишкова, страдающая анорексией, начала рекламировать соки для похудения
Ольга РОДИНА
Модель Шишкова, страдающая анорексией, начала рекламировать соки для похудения

Модель Шишкова, страдающая анорексией, начала рекламировать соки для похудения

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Прошло всего несколько дней, как Алена Шишкова откровенно призналась, что уже много лет борется с булимией и анорексией. Кроме того, последние 2,5 месяца модель провела в Центре расстройства пищевого поведения, куда поступила в критическом состоянии и с весом всего 45 кг при росте 176 см! И вот после подобных признаний Алена опубликовала в своих соцсетях рекламу соков… для похудения.

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

В шапке профиля чудо-напитков написано: «Те самые соки, которые пьют богатые и знаменитые. - 1 кг за день». Не нужно быть врачом, чтобы понять, что терять по килограмму в день — не самая здоровая история. На Алену сразу же обрушился шквал критики и вполне логичных вопросов от подписчиков: «Зачем она рекламирует средства для похудения?»

«Нет, они не только и не столько для похудения, сколько для очищения, питания и разгрузки ЖКТ. Все зависит от вашего организма. Если действительно есть лишний вес, будет легкий откат. Либо, если вы на выходных перебрали с шашлыком и алкоголем, это поможет за 3 дня почистить организм», — ответила фолловерам Шишкова.

Реклама похудения от Алены тут же разлетелась по разным пабликам. Большинство недоумевали, для чего это нужно Шишковой, которая сама страдает расстройством пищевого поведения.

«По-моему не реклама, а антиреклама. Кто в здравом уме после ее фото на это поведется?», «Ну и прощай, поджелудочная!», «Анорексички такие же и поведутся», — возмущался народ.

Марина Манойленко

Марина Манойленко

Фото: Личный архив

Специалист по питанию Марина Манойленко рассказала KP.RU, к каким проблемам может привести трехдневная голодовка на соках:

«Вы ответственны за то, что рекомендуете людям! Особенно те, кто не имеет никакого образования в сфере здорового питания и советует радикальные диеты, способные нанести вред. И сейчас я говорю о рекламе соков для похудения и разгрузки от Алены Шишковой, страдающей анорексией. Если уж вы беретесь такое рекламировать, то будьте добры — предупреждайте верящих вам людей о рисках для здоровья. После такого «разгрузки» могут обостриться заболевания ЖКТ, которые уже есть у человека. Несколько дней голодания на соках также способны спровоцировать последующие переедания и как следствие — расстройство пищевого поведения. Кроме того, в соках почти нет клетчатки, которая содержится в цельных фруктах и овощах, но зато много фруктозы — отсюда резкие подъем и спад инсулина, и как следствие — приступы голода и плохое самочувствие. Поэтому подобные диеты можно применять только после консультации с врачом и обследования».

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