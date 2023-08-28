Forbes опубликовал список самых богатых женщин России: на первом месте оказалась мать семерых детей

Основатель и генеральный директор компании Wildberries Татьяна Бакальчук. Фото: Валентин Егоршин/фотохост-агентство ТАСС

Сенсации опять не вышло: самой богатой женщиной России, как всегда, оказалась владелица Wildberries Татьяна Бакальчук. А вот некоторые другие участницы «женского списка Forbes» удивили…

Состояние участниц рейтинга – это не просто сумма денег, которая хранится на их счетах. Эксперты оценивают стоимость всего имущества – акций и долей в компаниях, недвижимости и т. д. Что интересно, 16 из 20 участниц рейтинга получили свои активы после развода, по наследству или благодаря участию в семейном бизнесе.

Предыдущий «женский» рейтинг Forbes увидел свет в 2021-м. За прошедшие два года общее состояние участниц первой двадцатки выросло, хоть и не сильно – с $25,3 до $25,7 млрд. Это новый рекорд.

А еще в нынешнем списке сразу семь миллиардерш. До этого было не более трех женщин, чье состояние превышало $1 млрд. «Великолепную семерку» самых богатых женщин страны мы вам и представляем.

1. Татьяна Бакальчук

Состояние: $7 млрд

Основной источник богатства: 99% акций Wildberries

Татьяна – не только основной собственник, но и основатель, а также гендиректор крупнейшего российского интернет-магазина Wildberries. Выручка компании в 2022 году выросла на 41% - до 317 млрд рублей, а чистая прибыль превысила 10 млрд рублей.

Самой богатой женщине России 48 лет, у нее семеро детей. Вы все еще считаете, что дети мешают карьере?..

2. Татьяна Литвиненко

Состояние: $2,8 млрд

Основной источник богатства: 20,6% акций «Фосагро»

По данным Forbes, в мае 2022 года Татьяна получила от своего мужа - ректора Санкт-Петербургского горного университета Владимира Литвиненко - 20,6% акций производителя минеральных удобрений «Фосагро». Как сообщает Forbes, по своим акциям Татьяна Литвиненко за год с небольшим получила дивидендов на 49 млрд рублей.

3. Варвара Скоч

Состояние: $2,5 млрд

Основной источник богатства: 15% акций холдинга USM

Варвара – дочь депутата Госдумы Андрея Скоча. Холдингу USM принадлежат крупные пакеты акций производителя железной руды «Металлоинвест», сотового оператора «Мегафон» и т. д.

4. Марина Мордашова

Состояние: $1,85 млрд

Основной источник богатства: 52% акций Nordgold

В 2022 году миллиардер Алексей Мордашов (5 место в российском списке Forbes) передал своей супруге бóльшую часть акций золотодобывающей компании Nordgold. Марине Мордашовой 44 года, у них с Алексеем двое детей.

5. Лилия Михайлова и семья

Состояние: $1,55 млрд

Основной источник богатства: более 80% акций группы «Черкизово»

«Черкизово» - один из крупнейших производителей мясной продукции в России (торговые марки «Петелинка», «Пава-Пава», «Куриное царство» и т. д.). В его составе - 14 птицеводческих и 20 свиноводческих комплексов. Лидия Михайлова - бывшая супруга основателя компании Игоря Бабаева. В 2016 году он вышел из бизнеса и передал свои акции семье (Лидии и сыновьям).

6. Елена Батурина

Состояние: $1,3 млрд

Основной источник богатства: средства от продажи компании «Интеко», недвижимость

Жена бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова (умер в 2019 году) создала компанию «Интеко» в начале 90-х. В основном «Интеко» занималось строительством. В 2011 году Батурина продала компанию. Сумма сделки не раскрывалась, но ее оценивали в $1,2 млрд. Однако у компании были серьезные долги. С учетом этого, как писали СМИ, Батуриной могло достаться лишь $200 млн.

Сейчас компания Батуриной строит элитный жилой комплекс на берегу моря на Кипре.

7. Виктория Михельсон

Состояние: $1,2 млрд

Основной источник богатства: 2,3% акций нефтегазовой компании «Новатэк»

Виктория - дочь основателя «Новатэка» Леонида Михельсона (№4 в российском списке Forbes). В начале 2023 года, как сообщает Forbes, отец передал ей компанию «Оптима». Этой компании и принадлежало 2,3% акций «Новатэка» и 100% столичного Дома культуры «ГЭС-2».