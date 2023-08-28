Пустые угрозы импичмента: Почему власти Байдена в США ничего не грозит

Запуск процедуры импичмента нависает рано или поздно над каждым американским президентом Фото: REUTERS

Республиканское большинство в Палате представителей Конгресса США грозит запустить процедуру импичмента (отрешения от должности) президента Джо Байдена по обвинению в коррупции. По данным республиканцев, в бытность вице-президентом США он якобы торговал своим именем и влиянием, помогая, в частности, своему сыну Хантеру вести прибыльный бизнес на Украине. Слушания должны начаться уже в сентябре.

Все это звучало бы грозно, если не брать во внимание, что требования сместить действующего главу государства давно стали чем-то вроде национальной политической забавы американских законодателей. В истории США таких попыток было несколько десятков, но ни один из президентов не лишился должности, за исключением Ричарда Никсона, в 1974 году ушедшего в отставку под угрозой вынесения импичмента в связи с Уотергейтским скандалом.

Только за последние 80 лет «импичментнуть» под разными предлогами пытались президентов Трумэна, Джонсона, Рейгана, старшего и младшего Бушей, а также Обаму. Все без толку: выносившиеся резолюции легли под сукно. Но двум лидерам нации импичмент все же вчинили: Биллу Клинтону в 1998 году – за дачу ложных показаний во время секс-скандала с Моникой Левински и дважды Дональду Трампу – в 2019-м, за вовлечение иностранных правительств во вмешательство в выборы, и в 2021 году (за неделю до истечения срока его президентских полномочий) – за подстрекательство к штурму здания Конгресса США в Вашингтоне.

Но штука в том, что объявить импичмент – это лишь полдела. По конституции США, решение о нем выносится Палатой представителей Конгресса, простым большинством. Но потом его должен утвердить Сенат – уже двумя третями голосов. В случае с Клинтоном и Трампом расклад голосов в Верхней палате между демократами и республиканцами этого сделать как раз не позволил, и оба остались в Белом доме. Вот и теперь у республиканцев большинство в Палате представителей, и они в принципе могут протащить резолюцию об отрешении от должности Байдена. Но в Сенате, хоть и с минимальным перевесом, доминируют демократы, а уж те, конечно, своего президента-однопартийца в обиду не дадут.

Однако несмотря на то, что статус-кво в высших эшелонах власти будет, скорее всего, сохранен, политический ущерб для и так уже скукожившейся репутации Байдена ожидается существенным. Хотя, похоже, старина Джо это не осознает: его физические и умственные силы тают на глазах. Но, словно слепой к пропасти, упорно ползет на второй срок, который вряд ли досидит до конца. И тогда бразды правления в свои руки возьмет нынешний вице-президент Камала Харрис. А уж эта дама может дать столько самых разных поводов для импичмента, выбирай - не хочу.