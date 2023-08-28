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В мире28 августа 2023 15:38

Пустые угрозы импичмента: Почему власти Байдена в США ничего не грозит

Запуск процедуры импичмента нависает рано или поздно над каждым американским президентом
Андрей БАРАНОВ
Андрей БАРАНОВ
Запуск процедуры импичмента нависает рано или поздно над каждым американским президентом

Запуск процедуры импичмента нависает рано или поздно над каждым американским президентом

Фото: REUTERS

Республиканское большинство в Палате представителей Конгресса США грозит запустить процедуру импичмента (отрешения от должности) президента Джо Байдена по обвинению в коррупции. По данным республиканцев, в бытность вице-президентом США он якобы торговал своим именем и влиянием, помогая, в частности, своему сыну Хантеру вести прибыльный бизнес на Украине. Слушания должны начаться уже в сентябре.

Все это звучало бы грозно, если не брать во внимание, что требования сместить действующего главу государства давно стали чем-то вроде национальной политической забавы американских законодателей. В истории США таких попыток было несколько десятков, но ни один из президентов не лишился должности, за исключением Ричарда Никсона, в 1974 году ушедшего в отставку под угрозой вынесения импичмента в связи с Уотергейтским скандалом.

Только за последние 80 лет «импичментнуть» под разными предлогами пытались президентов Трумэна, Джонсона, Рейгана, старшего и младшего Бушей, а также Обаму. Все без толку: выносившиеся резолюции легли под сукно. Но двум лидерам нации импичмент все же вчинили: Биллу Клинтону в 1998 году – за дачу ложных показаний во время секс-скандала с Моникой Левински и дважды Дональду Трампу – в 2019-м, за вовлечение иностранных правительств во вмешательство в выборы, и в 2021 году (за неделю до истечения срока его президентских полномочий) – за подстрекательство к штурму здания Конгресса США в Вашингтоне.

Но штука в том, что объявить импичмент – это лишь полдела. По конституции США, решение о нем выносится Палатой представителей Конгресса, простым большинством. Но потом его должен утвердить Сенат – уже двумя третями голосов. В случае с Клинтоном и Трампом расклад голосов в Верхней палате между демократами и республиканцами этого сделать как раз не позволил, и оба остались в Белом доме. Вот и теперь у республиканцев большинство в Палате представителей, и они в принципе могут протащить резолюцию об отрешении от должности Байдена. Но в Сенате, хоть и с минимальным перевесом, доминируют демократы, а уж те, конечно, своего президента-однопартийца в обиду не дадут.

Однако несмотря на то, что статус-кво в высших эшелонах власти будет, скорее всего, сохранен, политический ущерб для и так уже скукожившейся репутации Байдена ожидается существенным. Хотя, похоже, старина Джо это не осознает: его физические и умственные силы тают на глазах. Но, словно слепой к пропасти, упорно ползет на второй срок, который вряд ли досидит до конца. И тогда бразды правления в свои руки возьмет нынешний вице-президент Камала Харрис. А уж эта дама может дать столько самых разных поводов для импичмента, выбирай - не хочу.

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