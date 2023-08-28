Маркетплейсы будут штрафовать за торговлю подделками: как пожаловаться на контрафакт

Cогласно проекту постановления правительства, штрафы за продажу контрафакта могут доходить до 300 тысяч рублей. Фото: Shutterstock

ДОБРЫЙ ЗНАК

«Подозрительно дешево стоят кроссовки – это точно не подделка?» Наверняка вы тоже нередко задавались подобными вопросами, подыскивая себе подходящий товар на маркетплейсах (так называются большие площадки интернет-торговли вроде «Яндекс-Маркета», Wildberries или Ozon). Ведь понять по фотографии, подделка перед тобой или нет, невозможно. А если закажешь такой товар, а придет паленка, за его возврат нужно будет платить неустойку.

Но теперь сомнений у клиентов маркетплейсов будет меньше. Правительство намерено ввести ответственность торговых интернет-площадок за продажу товаров без обязательной маркировки. Причем, согласно проекту постановления правительства, штрафы за продажу контрафакта могут доходить до 300 тысяч рублей.

Что такое обязательная маркировка? В России она была введена еще в 2019 году, и каждый год в нее включают все новые группы товаров. А уже в 2024-м единая национальная система маркировки «Честный знак» должна охватить все отрасли промышленности — от лекарств и сигарет до детского питания. Эта система нужна, чтобы государство могло отслеживать движение товаров от производителя (или импортера) до покупателя. Таким образом, в торговой цепочке просто не должно остаться места для контрафактной продукции, ведь ответственность за передачу данных о движении товаров лежит и на производителях, и на дестрибьюторах, и на продавцах. За нарушение – штрафы с конфискацией, а то и уголовка.

ПРАВОВОЙ ПРОБЕЛ

Однако с юридической точки зрения маркетплейсы до недавних пор оставались в тени. Не все из них были согласны признать себя участниками оборота товаров и настаивали на том, что оказывают исключительно логистические услуги. Но в Министерстве промышленности и торговли с такой позицией не согласны.

- Помимо функций онлайн-витрины маркетплейсы оказывали услуги складского хранения, предпродажной подготовки, реализации товара конечному потребителю, приема за него денежных средств, то есть фактически были участниками товарной цепи, - рассказали «Комсомольской правде» в пресс-службе Минпромторга. - Предлагаемое постановление Правительства устраняет этот законодательный пробел и приведет к снижению доли нелегального оборота товаров.

С 1 марта маркетплейсы обязали нести ответственность за отслеживание наличия маркировки у товаров, которые относятся к легкой промышленности, — пальто, курток, плащей и т.п. А теперь предполагается распространить ответственность уже в отношении всех товаров, подлежащих обязательной маркировки, — например, шуб, лекарств, фотоаппаратов, духов и туалетной воды, шин и покрышек, молочной продукции, упакованной минеральной и питьевой воды.

Маркетплейсы будут обязаны передавать в информационную систему маркировки полные данные об обороте этих товаров с момента вступления в силу соответствующего постановления правительства, которое подготовил Минпромторг. Появились сообщения, что это случится уже 1 сентября, однако в ведомстве пока не называют конкретные даты.

- Сейчас проект постановления проходит регламентные процедуры, поэтому озвучивать сроки его вступления в силу преждевременно. Рассчитываем, что он будет принят в ближайшее время, - пояснили «КП» в министерстве.

Маркетплейсы будут обязаны передавать в информационную систему маркировки полные данные об обороте товаров с момента вступления в силу соответствующего постановления правительства. Фото: Михаил Метцель/ТАСС

ПОЗИЦИЯ МАРКЕТПЛЕЙСОВ

- Сегодня маркетплейсы не должны принимать на свои склады товары из перечня обязательной маркировки без специальной метки. И в целом, обязанность передавать данные в систему «Честный знак», на наш взгляд, является дополнительным механизмом борьбы с контрафактом: это значительно сокращает возможности недобросовестных поставщиков, которые сегодня пытаются реализовывать через площадки товары неизвестного происхождения, - рассказал «КП» президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов. - Однако, если заказы отправляет со своего склада продавец, ответственность лежит на нем.

Как сообщили «Комсомольской правде» в маркетплейсе Ozon, проект постановления прорабатывался в диалоге с бизнесом, поэтому для площадок онлайн-торговли он не стал неожиданностью, в целом там поддерживают эту инициативу.

- Постановление учитывает модель работы маркетплейсов и четко определяет их зону ответственности при работе с маркированными товарами, - рассказал «Комсомольской правде» заместитель управляющего директора Ozon Владимир Гончаревич. - Мы соблюдаем в работе все требования государства к работе с маркированными товарами. На Ozon запрещена продажа подделок и любой другой контрафактной продукции. Мы постоянно используем целый комплекс мер по борьбе с ней: проверяем карточки вручную и с помощью моделей машинного обучения, используем нейросети и изучаем отзывы клиентов. По наиболее популярным у покупателей брендам мы заранее проводим проверку товаров на оригинальность и только после этого допускаем на площадку. По ряду категорий, включая одежду, обувь, молочную продукцию, парфюм и т.д., товар должен уже сейчас обладать маркировкой «Честный знак». Если на товаре, подлежащем маркировке, не считывается код по любой причине, то его не смогут разместить на складе Ozon, а значит такой товар не будет доступен для покупки.

В Wildberries также выразили поддержку инициативы.

- Считаем, что пространство онлайн-торговли должно быть полностью безопасным для потребителей, поэтому Wildberries самостоятельно применяет комплекс мер для противодействия появлению любой сомнительной продукции и поддерживает различные инициативы других игроков рынка и федеральных органов, в том числе и Минпромторга, - рассказали «КП» в пресс-службе маркетплейса. - С февраля мы значительно усилили контроль за наличием маркировки на товарах. При отсутствии кода маркировки на товаре или невозможности его отсканировать Wildberries возвращает такие товары продавцу.

КАК ПОЖАЛОВАТЬСЯ

В случае, если на маркетплейсе вам все же продадут подделку, то алгоритм действий должен быть таким же, как если вы купили контрафакт в любом другом магазине. Во-первых, просканируйте значок обязательной маркировки, который должен быть нанесен на упаковку товара, подлежащего такой маркировке. Он похож на куар-код, а просканировать его можно с помощью мобильного приложения «Честный знак», который вы можете скачать на свой смартфон. Если информации о товаре в системе нет, значит, нарушение налицо. В таком случае нужно писать жалобы в Роспотребнадзор.