Киев в панике пытается посчитать российские «Калибры» и «Кинжалы»: «Когда они уже закончатся?!»

Пуск крылатой ракеты "Калибр" с фрегата Черноморского флота. Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Заместитель генерала Кирилла Буданова по военной разведке ГУР Минобороны Украины генерал-майор Вадим Скибицкий сегодня озвучил свою версию запасов ракет у Вооруженных сил России.

- В России сейчас остается по меньшей мере 585 ракет (без учета Х-22), стреляющих на расстояние более 500 километров. При этом, в запасах баллистических и крылатых "Искандеров" есть у россиян примерно 270 единиц. Запасы "Калибров" – это ориентировочно 140 ракет, а общее количество Х-101, Х-555 и Х-55 с боевой частью составляет около 100 ракет. Кроме того, у россиян в запасах может быть еще примерно 75 единиц "Кинжалов", - рассказал генерал украинскую сказку и отметил, что Россия нарастила выпуск ракет, но их все-таки не хватает. А потому, дескать, часть ракет Москва стала использовать реже из-за проблем с производством и стремления накопить их запасы.

Это, конечно, не украинские политические блогеры, у которых каждый месяц запас ракет у России истощается. И каждый раз остается на два-три удара. А потом еще на два-три. Но тоже какое-то достаточно ограниченное количество назвал Скибицкий, заявив, что Россия за август может выпустить около 118 ракет - шесть "Кинжалов", 30 "Искандер-М", 12 "Искандер-К", 20 "Калибров", 40 Х-101 и 10 модифицированных Х-22 (Х-32).

Настоящей отповедью ответил Скибицкому зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

- Наш противник всё время ведёт мучительный подсчёт, сколько и чего у нас осталось. Танков, снарядов, ракет и прочего. Это понятно – вражеская пропаганда живёт по своим законам. Но не только – такой подсчёт вполне в логике самого существования бандеровского государства. Ведь оно – страна-паразит и получает корм «от тела» своих хозяев, живёт за счёт них. Не будет поставок оружия, и всё быстро закончится для бандеровского режима. Паразиты сдохнут, - раскрыл главное отличие, почему Украина не Россия, Дмитрий Анатольевич и пообещал. - Мы же себя обеспечиваем всеми видами вооружений сами. Причём сегодня уже в количестве, превышающем текущие потребности Вооружённых сил. Именно так сейчас действует наш ВПК. Его конвейеры работают в три смены. И он будет производить вооружений столько, сколько необходимо для эффективной защиты нашего Отечества.

Достойно, уверенно и по мордасам.

Но вот лично меня "откровение" украинского генерала заинтересовало по иной причине. Если генерал украинской разведки называет с такой точностью цифры вооружений российской армии, то у него, получается, должны быть соответствующие агенты-источники. Если не в Генеральном штабе, то в штабе у ракетчиков. Потому что иначе взять их ему просто неоткуда. Не у проходных же заводов стоят его люди и заносят в блокнотики палочками количество вывезенной продукции.

А если он имеет такую информацию, то не последний ли он дурак и дебил, если сообщает эти данные, подставляя своего агента? Или же он просто "брехло в погонах", несущий любую отсебятину, заскакивающую ему в голову.

Подозрения именно во втором варианте перешли просто в уверенность, когда пришло известие из Киева: "Наш источник в ОП (Офис президента Украины – прим. авт.) рассказал, что у ГУР нет информации о количестве российских ракет, а все заявления делаются с целью поддержать надежду в скорое завершение боевых действий, так как украинцы все больше устают от конфликта, из-за провала контрнаступления". То есть именно брехло и есть. Которое снова уверяет, что у России ракеты скоро закончатся.

Самим-то не надоело так тупо и тоскливо врать? Или фантазия иссякла вместе с боевым духом мобилизуемых?