В Волгограде запустили аудиогид о жизни на волжских берегах

МТС представил бесплатный туристический аудиогид «Волжские истории: Волгоград». Новый проект стал частью цифрового проекта по развитию круизного туризма в российских регионах. Аудиогид записан в формате интерактивного спектакля с актерскими вставками и звуковыми эффектами, которые помогают передать атмосферу различных исторических эпох.

Гид начинается с пристани речного порта на Центральной набережной и сопровождает слушателей во время речных прогулок по Волге. Он включает в себя три популярных водных маршрута, которые занимают около часа времени. Во время экскурсии можно увидеть сердце города с воды, посетить Волжскую ГЭС и пройти по знаменитому Волго-Донскому каналу.

Слушателям предлагается на выбор три популярных речных маршрута, на осмотр которых уйдет около часа. Туристы смогут увидеть центр города с воды, посетить Волжскую ГЭС и проследовать по Волго-Донскому каналу.

За последние три года число туристов, прибывающих в Волгоград на несколько дней, выросло на 32%, по данным Big Data МТС. Благодаря созданию интерактивного аудиогида у туристов и жителей появилась еще одна возможность для интересного и познавательного отдыха на Волге - говорится в материалах.

Воспользоваться им можно бесплатно в приложении МТС Live. Для этого необходимо скачать приложение на смартфон из AppStore или Google Play, зайти в раздел «Онлайн» и найти в нем аудиоспектакль. Кроме того, аудиогид можно скачать, отсканировав специальный QR-код на информационной стойке причала для теплоходов на набережной Волгограда.