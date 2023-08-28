Время консервировать! Чем опасен ботулотоксин и как не закатать его в банки

Возбудители ботулизма живут только при отсутствии доступа кислорода, то есть в герметически закрытых консервах, соленьях и копчениях домашнего производства. Фото: Shutterstock

На самом деле, речь идет и про грибы, и про рыбу, и про огурцы, или, например, про корнеплоды. Но не про свежие, а про консервированные.

«В конце июля были сообщения о 5 подтверждённых случаях ботулизма в Испании и еще 4 под подозрением, - отмечает в своем тг-канале Алексей Водовозов — врач-токсиколог, член Клуба научных журналистов. – Виноват был картофельный омлет (подозреваем, что лепешка-тортилья – прим. Ред.). Подозрительный продукт отметился в Испании - в Мадриде и Валенсии, плюс выяснилось, что аналогичные продукты продали в Андорру, Францию и Португалию. Радует только одно - современная токсикология позволяет держать летальность где-то в районе 7,5%».

ВОЗ дает такую статистику: болезнь может заканчиваться смертельным исходом в 5–10% случаев.

По данным Роспотребнадзора, в России в 2020 году от ботулизма пострадало 112 человек, из них с летальным исходом 7 случаев (6,25%). В 2021 году пострадало 148 человек, из них 22 случая с летальным исходом (14,9%).

СЛУШАЙТЕ СЕБЯ, СМОТРИТЕ СЕБЕ В ГЛАЗА

Представляете себе - что-то съел и умер? Откуда же взяться ботулизму? Во всем виновата грамположительная палочка Clostridium botulinum, которая выделяет опасные ботулотоксины. Сама по себе бактерия, живущая в почве (в том числе на дне водоема) вполне безобидна. А вот ее производные способны убить. Причем выделяются они исключительно в готовых продуктах, в основном консервированных, плотно закатанных – ботулотоксины размножаются в безвоздушной среде.

Но что обидно – ботулотоксины никак внешне себя не проявляют: ни вкуса, ни цвета, ни запаха ботулотоксины не имеют. Зато довольно быстро начинают влиять на нервную систему. По данным ВОЗ, симптомы обычно появляются через 12–36 часов (минимум через 4 часа и максимум через 8 дней).

Потому важно следить за симптомами после консервированной еды, особенно той, что контактировала с почвой – да-да, картошка, морковка, редиска и прочие корнеплоды. Не забываем про грибы!

Обращайте внимание на неврологические симптомы, рекомендует Алексей Водовозов:

* двоение в глазах, порой внезапное косоглазие,

* затруднение глотания,

* нарастающая мышечная слабость,

* нехватка воздуха, затрудненное дыхание (страдает дыхательная мускулатура),

* двухсторонняя амимия («маскоообразное лицо»).

Всемирная организация здравоохранения приводит такие симптомы:

* сильная утомляемость, слабость и головокружение,

* позже приходит затуманенное зрение, сухость во рту, а также затрудненные глотание и речь,

* в редких случаях может быть рвота, диарея, запор и вздутие живота.

По мере прогрессирования болезни может появиться слабость в шее и руках, после чего поражаются дыхательные мышцы и мышцы нижней части тела. Температура не повышается и потери сознания не происходит.

Если не будет быстро поставлен правильный диагноз и не начато лечение (введение на ранних стадиях антитоксина и интенсивная искусственная вентиляция легких), летальный исход вполне вероятен.

НЕ ПОКУПАЙ НА РЫНКАХ У БАБУШЕК: КАК НЕ СТАТЬ ЖЕРТВОЙ

Еще раз уточняем: возбудители ботулизма живут только при отсутствии доступа кислорода, то есть в герметически закрытых консервах, соленьях и копчениях домашнего производства.

Поэтому Роспотребнадзор предупреждает:

1. Опасны продукты домашнего консервирования в герметически закрытых банках с рук или на рынках.

Вам не дадут гарантий соблюдений правил гигиены и температурного режима при консервации.

2. А также продукты домашнего копчения: крупные окорока, рыба.

Особенно опасен толстолобик и другие рыбы, обитающие в придонных слоях воды. Из кишечника рыбы, при ее неправильной обработке, споры легко проникают в толщу мышц.

3. Готовя дома, не закрывайте герметично консервы из грибов.

Если любите консервировать сами, тщательно все мойте и очищайте! Опасны не только грибы, а также консервы из мяса, рыбы, моркови, свеклы, портулака и укропа. Эти продукты трудно отмыть от мелких частичек почвы. А значит на них могут остаться споры возбудителей ботулизма. Поэтому крышки не должны быть герметичными. Да,такие консервы простоят меньше, зато будут безопасными.

4. Нельзя консервировать продукты с признаками порчи и гнили.

5. Нельзя нарушать технологию приготовления: уменьшать количество соли, уксуса, сокращать время тепловой обработки. И важно хранить консервы только в погребе или холодильнике.

И ГЛАВНОЕ: не употребляйте консервы из вздувшихся банок! Да, там может быть и не ботулотоксин, но что-то не менее опасное.

«Если после употребления домашних консервов или копченой продукции вы почувствовали себя плохо, немедленно обратитесь к врачу и обязательно расскажите про консервы, рыбу или копчености, от которых могло стать плохо. Не выбрасывайте остатки пищи – их необходимо отправить на лабораторное исследование», - рекомендуют эксперты Роспотребнадзора.

А НАЧАЛОСЬ ВСЕ С КОЛБАСЫ

Слово «ботулизм» происходит от латинского botulus – «колбаса». В 19 веке немецкий ученый Юстинус Кернер понял, что токсин из подпорченной колбасы способен убивать и при этом действует на нервы подобно тому, как ржавчина разъедает металл. Ученый даже хотел лечить им неврологические расстройства, но из затеи ничего не вышло (только уже на рубеже 21 века).

В середине 20 века ботулотоксин считался идеальным биологическим оружием: ведь всего один грамм вещества в кристаллической форме может отравить миллион человек. Позже токсин очистили и сегодня им лечат многие болезни, включая неврологические.

Ну и само собой используют в уколах красоты.

И ДОШЛО ДО ОПАСНОГО ПОХУДЕНИЯ НА ТОКСИНАХ

А еще в начале года выявилась опасная тенденция у худеющих на Западе: ботулотоксин стали колоть в желудок, чтобы стенки расслабились, переваривание замедлилось, и пища из него уходила медленнее. Так быстрее появляется и дольше сохраняется чувство насыщения.

Те, кто рекомендует эту процедуру, обещают, что можно сбросить примерно 5% массы тела. Только вот забывают уточнять, что безопасность под большим вопросом: только за февраль-март было зарегистрировано 67 случаев ботулизма, связанных с новомодным способом. Большинство из них в Турции и Германии.

Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC) настоятельно не рекомендует включать эту процедуру в программы медицинского туризма и за километр обходить центры, где это предлагают.