Анекдоты: Бабушки и дедушки обычно хорошо ладят с внуками, потому что у них есть общий враг

Вчера с дочкой рисовали котенка. Утром обнаружили такого же за дверью. Сегодня всей семьей будем рисовать дом в Испании, «Лексус» и норковую шубу.

* * *

В кабинет вбегает больной:

- Доктор, помогите! Страшная боль в левой ягодице!

- Вы табличку на дверях видели или нет? Я не тот, кто вам нужен. Я доктор права. Понимаете - пра-ва!

- Вы, врачи, совсем сдурели со своей специализацией! Право, лево - какая разница?!

* * *

Проверенный способ заработать миллион предложил гражданин Иванов. Для этого нужно в течение 4 тысяч лет работать вахтером и ничего не есть.

* * *

- Какая разница между молящимися в церкви и в казино?

- В казино это делают намного искреннее.

* * *

Началась реконструкция часов на Спасской башне. После ремонта часы будут играть семь мелодий и с ними можно будет нырять на глубину до 200 метров.

* * *

- Какой же у нас грубый и невоспитанный народ! Меня на работе грубо посылают все кому не лень и каждую минуту.

- А кем вы работаете?

- Я диспетчер на телефоне. Звоню незнакомым людям, чтобы прорекламировать продукцию нашей фирмы.

* * *

В любом доме у женщины всегда есть своя отдельная комната, и там она веселится вовсю: хочет - борщ варит, хочет - посуду моет.

* * *

- Папа, меня в школе дразнят: говорят, что я мафиози.

- Что за глупости! Я завтра же пойду к директору и поговорю насчет этого.

- Давай, только сделай так, чтобы это выглядело как несчастный случай.

* * *

В принципе, если ничего не покупать, то цены нормальные.

* * *

Нынешние ученики ходят с огромными рюкзаками, в которых тонны учебников и тетрадей. Школа с молодых лет готовит их к тому, что они будут работать доставщиками еды.

* * *

В руководстве Российского футбольного союза зреет идея заменить игроков сборной команды страны на певцов российской эстрады. Результат матчей останется прежним, но артисты хотя бы гимн лучше споют.

* * *

Буратино устроился в цирк укротителем диких животных, и теперь каждый день он ходит по краю жизни и смерти, заходя в клетку к разъяренным и голодным бобрам!

* * *

Вовочка приходит домой из школы и протягивает отцу дневник. Отец видит оценки и спрашивает возмущенно:

- И как ты объяснишь мне все эти двойки и колы?

Вовочка:

- Это лучше ты объясни мне, что это: гены или воспитание?

* * *

Муж вбегает домой, включает телевизор, кричит жене на кухню:

- Все! Тихо, у меня футбол.

- Счет сказать? Я по радио слышала.

- Нет, ты что!

- Ладно. Все равно ничего не забьют…