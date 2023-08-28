Директор «Ленкома» Варшавер: «Зачем рисковать артистами, когда поступают угрозы погромов»

Директор Театра Ленком Марк Варшавер. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Показ спектакля «Поминальная молитва» был запланирован на октябрь. На сцене старейшего в Израиле театра Габима. Однако на Земле обетованной начались протесты против приезда артистов из Москвы…

Пообещал сорвать гастроли уехавший в прошлом году в Израиль актёр Анатолий Белый. Он опубликовал в соцсетях несколько постов с призывом подписать письмо против гастролей своих московских коллег: «Театр Ленком - читай Z-ком - хотят привезти на гастроли и играть спектакль Поминальная молитва ( читай спекуляция на еврейской теме) на сцене театра Габима. Кощунство… И самое главное - как сделать так, чтобы этот позор не состоялся?

Я правда жду конструктивных ответов и соответствующих действий…»... Гастроли отменили, хотя уже вовсю шла продажа билетов на спектакль. Какова реакция театра на эту отмену, мы спросили его директора Марка Варшавера.

- К сожалению, есть элементы - язык не поворачивается назвать их людьми, - которые не хотят, чтобы в Израиль приехал один из лучших московских театров. Когда мы договаривались с продюсером, нам говорили, что зрители мечтают увидеть наш спектакль. И действительно, три дня шли продажи билетов на «Поминальную молитву», интерес огромный. Но через соцсети нам стали поступать угрозы. Везти в Израиль 100 человек - артистов плюс постановочная часть – стало слишком рискованно. Могут быть провокации. Поэтому мы отложим гастроли до лучших времен. Хотя в течение 30 лет «Ленком» приезжал в Израиль, и всегда был потрясающий прием. Более того, в свое время режиссёр Марк Захаров поставили в Камерном театре в Тель-Авиве «Поминальную молитву». Очень успешный спектакль.

Мы надеемся, что ситуация в мире изменится. Мы приедем на гастроли, но чуть позже.

- К отмене гастролей «Ленкома» призывал актер Анатолий Белый, который еще недавно работал в МХТ им. Чехова - театре, расположенном всего в нескольких кварталах от «Ленкома»...

- Позиция Белого, мягко говоря, странная. Такое отношение и к нам, и к России идёт от артиста, который учился в Москве (в театральном училище им. Щепкина), проходил срочную воинскую службу в Театре Российском армии, работал в Московском художественном театре, где играл главные роли. Наша страна дала ему всё: образование, профессию, работу… Он удрал (по другому сказать не могу) из России в Израиль и спрятался там в надежде на большие заработки. Что тут ещё комментировать?

- Артисты «Ленкома» расстроились из-за отмены гастролей?

- Наши артисты всё правильно поняли: зачем рисковать, когда поступают угрозы… погромов. Можете себе представить: в Израиле нам грозили погромами. Это же абсурд! Кстати, в спектакле «Поминальная молитва» одна из самых сильных и пронзительных сцен – сцена еврейского погрома в местечке. Насколько и наш спектакль, и пьеса Григория Горина актуальны, если тема погромов и сегодня жива. Но проблема не в национальностях. Главная идея спектакля Марка Захарова в том, что есть хорошие и плохие люди, что и доказал срыв наших гастролей.