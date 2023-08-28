Патриарх Кирилл освятил в Кремле икону Спаса Нерукотворного

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В понедельник, 28 августа, Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл освятил воссозданную надвратную икону Спаса Нерукотворного - с ангелами и Пресвятой Богородицей на престоле со святителями Петром и Алексием.
Икона расположена на внутренней стороне Спасской башни Московского Кремля. (см. фото)
Это - одна из семи надвратных икон (все они - на проездных Кремлевских башнях), уничтоженных в советское время и возрождённых в 2023-м при участии Фонда Андрея Первозванного.
Кстати, в 2010-м Патриарх Кирилл - также в торжественной обстановке - освящал икону на внешней стороне той же башни. Это икона «Спас Смоленский», которая «смотрит» на Красную площадь. Она сохранилась благодаря тому, что в советское время реставраторы закрыли ее металлической сеткой и штукатуркой.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
А сегодняшнее событие мы обсудили с известным историком - доктором исторических наук, профессором МГУ Сергеем Девятовым.
… - Сергей Викторович, вы тоже присутствовали при освящении иконы… Насколько оно значительно, это событие? И - знаменательное? Кстати, на страницах «Комсомольской правды» мы уже не раз рассказывали о возрождении надвратных икон в Кремле.
- Что тоже лишний раз подчеркивает - событие не рядовое.
Вообще, это такой достаточно долгосрочный проект, который реализовывали долгие-долгие годы.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
- А можно об этом подробнее?
- Дело в том, что в 2010 году возникла идея…
- У историков.
- Да. Насчёт того, чтобы восстановить иконы на башнях Кремля.
- А куда они подевались - вполне можно предположить…
- Да, в начале 30-х годов, практически, все иконы, которые выходили как на внешнюю сторону Кремлевских башен, так и внутрь Кремля, - были ликвидированы.
Времена - богоборческие, ситуация - крайне неоднозначная.
И для того чтобы понять, какие работы надо проводить, встал вопрос об исследовании тех киотов, которые сохранились.
И в апреле 2010-го провели зондирование первого киота…
- Киот. Давайте объясним сразу, что это такое.
- Это - архитектурное обрамление иконы…
И вот - начались эти исследования, прошли слой штукатурки (дело было в апреле). Под штукатуркой обнаружилась мелкая монтажная сетка.
А дальше - пустота, до основания киота, приблизительно - 4 сантиметра.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
- ( бой курантов) О! Сразу слышно - я в Кремль звоню.
- Да, есть такое.
Аккуратно запустили зонд с видеокамерой в эту пустоту.
И вот тут исследователей просто потрясло то, что они увидели внутри этого киота.
Там была старинная икона.
- Это на Никольской башне? Мы же делали репортаж.
- Да. То же самое реставраторы обнаружили и на внешней стороне Никольской башни.
То есть - так же сняли штукатурку, расчистили более поздние наслоения.
Ну, а сразу после этого принялись реставрировать иконы - а это ХVI-XVII век.
Проведена огромная работа.
То есть, ворота перекрывались специальными лесами, реставраторы поднимались на высоту порядка 8-10 метров.
И работа увенчалась успехом.
Ее мастерски выполнили специалисты Межобластного научно-реставрационного художественного управления, из других приглашенных организаций.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
- А остальные внутренние иконы?
- У них, Саша, сложилась другая судьба.
В 2011-м - 2018 годах все киоты в проездных башнях были очень тщательно обследованы.
К сожалению, внутренние иконы, которые выходили лицом на Кремль, не сохранились.
Так что, сегодня мы стали свидетелями великого чуда - освещения - именно возрождённой - иконы Спаса Нерукотворного - на внутренней стороне Спасской башни.
- И слава Богу. спасибо огромное.
- Слава Богу. Счастливо вам.