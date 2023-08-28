Патриарх Кирилл освятил в Кремле икону Спаса Нерукотворного

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В понедельник, 28 августа, Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл освятил воссозданную надвратную икону Спаса Нерукотворного - с ангелами и Пресвятой Богородицей на престоле со святителями Петром и Алексием.

Икона расположена на внутренней стороне Спасской башни Московского Кремля. (см. фото)

Это - одна из семи надвратных икон (все они - на проездных Кремлевских башнях), уничтоженных в советское время и возрождённых в 2023-м при участии Фонда Андрея Первозванного.

Кстати, в 2010-м Патриарх Кирилл - также в торжественной обстановке - освящал икону на внешней стороне той же башни. Это икона «Спас Смоленский», которая «смотрит» на Красную площадь. Она сохранилась благодаря тому, что в советское время реставраторы закрыли ее металлической сеткой и штукатуркой.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

А сегодняшнее событие мы обсудили с известным историком - доктором исторических наук, профессором МГУ Сергеем Девятовым.

… - Сергей Викторович, вы тоже присутствовали при освящении иконы… Насколько оно значительно, это событие? И - знаменательное? Кстати, на страницах «Комсомольской правды» мы уже не раз рассказывали о возрождении надвратных икон в Кремле.

- Что тоже лишний раз подчеркивает - событие не рядовое.

Вообще, это такой достаточно долгосрочный проект, который реализовывали долгие-долгие годы.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- А можно об этом подробнее?

- Дело в том, что в 2010 году возникла идея…

- У историков.

- Да. Насчёт того, чтобы восстановить иконы на башнях Кремля.

- А куда они подевались - вполне можно предположить…

- Да, в начале 30-х годов, практически, все иконы, которые выходили как на внешнюю сторону Кремлевских башен, так и внутрь Кремля, - были ликвидированы.

Времена - богоборческие, ситуация - крайне неоднозначная.

И для того чтобы понять, какие работы надо проводить, встал вопрос об исследовании тех киотов, которые сохранились.

И в апреле 2010-го провели зондирование первого киота…

- Киот. Давайте объясним сразу, что это такое.

- Это - архитектурное обрамление иконы…

И вот - начались эти исследования, прошли слой штукатурки (дело было в апреле). Под штукатуркой обнаружилась мелкая монтажная сетка.

А дальше - пустота, до основания киота, приблизительно - 4 сантиметра.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- ( бой курантов) О! Сразу слышно - я в Кремль звоню.

- Да, есть такое.

Аккуратно запустили зонд с видеокамерой в эту пустоту.

И вот тут исследователей просто потрясло то, что они увидели внутри этого киота.

Там была старинная икона.

- Это на Никольской башне? Мы же делали репортаж.

- Да. То же самое реставраторы обнаружили и на внешней стороне Никольской башни.

То есть - так же сняли штукатурку, расчистили более поздние наслоения.

Ну, а сразу после этого принялись реставрировать иконы - а это ХVI-XVII век.

Проведена огромная работа.

То есть, ворота перекрывались специальными лесами, реставраторы поднимались на высоту порядка 8-10 метров.

И работа увенчалась успехом.

Ее мастерски выполнили специалисты Межобластного научно-реставрационного художественного управления, из других приглашенных организаций.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- А остальные внутренние иконы?

- У них, Саша, сложилась другая судьба.

В 2011-м - 2018 годах все киоты в проездных башнях были очень тщательно обследованы.

К сожалению, внутренние иконы, которые выходили лицом на Кремль, не сохранились.

Так что, сегодня мы стали свидетелями великого чуда - освещения - именно возрождённой - иконы Спаса Нерукотворного - на внутренней стороне Спасской башни.

- И слава Богу. спасибо огромное.

- Слава Богу. Счастливо вам.