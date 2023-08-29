Вопрос дня: А вы хотите как в Париже? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Лена Иванова, 14 лет, сломала ключицу после столкновения с электросамокатчиком:

- Вроде бы надо сказать: хочу, но вообще я не знаю. С одной стороны, я сама пострадала. Моя ключица будет заживать долго. И сумасшедшие, которые носятся и сшибают людей, это плохо и больно. С другой стороны, я сама люблю прокатиться на электросамокате. Может, можно как-то ограничить скорость, чтобы не таранить пешеходов?

Илья Заливухин, градостроитель, вице-президент Союза московских архитекторов:

- Сначала надо создать инфраструктуру! Все эти электросамокаты, электровелосипеды и прочие моноколеса должны ездить по специальным дорожкам. Так должно быть и в парках, и в городе. Ни в коем случае их нельзя пускать на тротуары. Мне самому нравятся электросамокаты, но их надо запретить до тех пор, пока не появятся условия для безопасной езды.

Владимир Бадов, каскадер, заслуженный артист России:

- Я по профессии вынужден часто просчитывать риски. И, как опытный человек, заявляю: риски от езды на электросамокате перевешивают все возможные проценты. На обычном самокате, где надо отталкиваться ногой, ты контролируешь ситуацию. А на электрическом - нет! Скорость, вес, диаметр колес физически не позволят остановиться быстро. В меня самого врезались в парке «Лосиный Остров», когда я бегал утром.

Андрей Клишас, сенатор и правовед:

- Электросамокаты калечат граждан там, где раньше они чувствовали себя в безопасности. Когда человек переходит автодорогу с ребенком, он думает об опасности и стремится возможность происшествия исключить. Но когда ребенка ведут по тротуару, по парку, по двору и в него врезается самокатчик - разница есть.

Евгений Попов, телеведущий и депутат Госдумы:

- За парижан решили всего 10% голосовавших. Не очень смахивает на демократию. Впрочем, сторонники электросамокатов на референдум не пришли. Защищаю не самокаты и их финансовых бенефициаров (даже не знаю, кто они), а миллионы москвичей и гостей мегаполиса. Для них самокаты уже очень давно общественный транспорт. Сам тоже пользуюсь часто. Решение проблемы самокатов лежит в плоскости инфраструктуры и четких правил. А запреты - не выход.

Вера Теплая, читательница сайта KP.RU:

- Когда появились первые автомобили, их тоже пытались запретить в городах, ограничить им скорость - чтобы не быстрее лошади. Но разве можно остановить прогресс?

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