«Маша облысела и растолстела»: Хакамада рассказала о борьбе дочери с онкологией

Ирина Хакамада с дочкой Машей. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Ирина Хакамада рассказала об одном из самых трагических событий в своей жизни – борьбе дочери с онкологией. В беседе со Светланой Бондарчук для ее Youtube-шоу «Света вокруг света» бизнес-леди вспомнила, как они с мужем узнали, что их ребенок лейкозом.

Дочь Машу Ирина родила в 1997 году в браке с бизнесменом Владимиром Сиротинским. Еще во время беременности Хакамада узнала, что у ее будущего ребенка синдром Дауна, но все равно решила рожать.

Ирина переживала, что особенной девочке будет трудно адаптироваться в обществе. Но со временем она поняла, что Маша – солнечный и очень коммуникабельный ребенок. Хакамада решила не прятать дочку, а, напротив, водить ее на светские мероприятия.

«Я поняла, что Маша любит сцену, она хорошо танцует, играет в театре. Дико общительная, хорошо говорит, красивая. Что ее скрывать? Пусть девушка балдеет», - вспоминает экс-политик.

Беда нагрянула в 2004 году, когда Хакамада решила баллотироваться на пост президента России. Во время предвыборной гонки они с супругом узнали, что у Маши рак. Несмотря на серьезный диагноз, Хакамада не хотела оставлять политическую карьеру. Муж поддержал ее, решив, что без самореализации Ирина не сможет нормально жить.

«Муж сказал: «Если не будешь делать то, что нравится, то не будет сумасшедшей энергии, мы ее не вытянем. Лучше иди в президентскую кампанию, мы будем помогать», - говорит Ирина.

Борьба с онкологией заняла несколько лет. По словам Хакамады, в этот период ее дочь изменилась до неузнаваемости. Тем не менее, девочка не теряла боевого настроя.

«Маша, кстати, крутая была донельзя. Мы ее выписали, еще два года она лечилась, нужно было пить гормональные таблетки, она облысела, растолстела, стала похожа на буддийского монаха», - рассказывает Ирина, уточнив, что из-за гормональных препаратов у дочки развился зверский аппетит.

После очередного возвращения из больницы семья узнала, что курс лечения вновь продлили.

«Я вздохнула: „Маш, ну когда это все закончится“. Она жует, аппетит большой из-за всего это, и говорит: „Не переживай. Скоро. Иди, отдыхай“», - с гордостью рассказала Ирина.

К счастью, онкологию у Маши диагностировали на ранней стадии. Спустя несколько лет девочке удалось победить лейкоз.

Ранее Хакамада рассказывала, что после смерти мужа осталась с огромными долгами. Бизнесмен, управляющий партнер онлайн-сервиса для изучения иностранных языков Lingualeo скончался в возрасте 65 лет от сердечного приступа. По словам Ирины, об истинном размере долгов покойного мужа она узнала лишь после его смерти.

- Долги огромные. Больше, чем все мои деньги, - рассказывала Ирина.

Ее супруг набрал кредитов за границей, и теперь долги в валюте стали еще больше. Тем не менее, нынешняя геополитическая ситуация и наложенные на Россию западные санкции Хакамаде только на руку – сейчас кредиторы не могут добраться до нее.

- Знаете, сейчас настолько все хреново, что от того, что эта хрень наложилась на эту, становится все равно. Придет время, но все решаемо. Долги заграничные, в заграничных банках, у нас санкции, нельзя туда лететь и банки не могут ничего сделать! Мне все запрещено, и для меня это хорошо, - считает Хакамада.