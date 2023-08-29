Слава заявила, что рассталась с мужем из-за его походов к проституткам

Певица Слава. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Анастасия Сланевская (Слава) объявила о разрыве с гражданским мужем Анатолием Данилицким в конце прошлого года. Певица и бизнесмен прожили вместе 18 лет, у них есть общая дочь Антонина. Предприниматель не раз публично просил у жены прощения и заявлял, что любит ее. Но артистка была непреклонна: Слава уверяла, что Данилицкий предал ее. Но в конце концов сердце звезды шоу-бизнеса смягчилось, и она приняла 71-летнего мужа назад. В интервью Павлу Воле Слава рассказала, хотела разойтись с супругом из-за его походов к проституткам.

Впервые брак артистки дал трещину 12 лет назад. Тогда поводом для разрыва стали взаимные измены.

«Первая причина - я нашла молодого парня, а он нашел себе тоже какую-то молодую дуру. Это было лет 12 назад», - поведала Слава в программе «Шоу Воли» на ТНТ.

Супругам удалось помириться, и они снова начали жить вместе. Но в прошлом году Данилицкого вновь заметили в ночном клубе с молоденькими девушками. По словам Славы, ее муж развлекался в заведении с проститутками.

«Сейчас у меня было очень много работы, а у него было немного работы, он решил повеселиться с какими-то проститутками в ночном клубе. Я обиделась, а потом думаю… Давай домой обратно», - сообщила звезда.

Сейчас, по словам Славы, у них с мужем «любовь до гроба, дураки оба». Ранее певица рассказала, что Данилицкий сделал ей предложение руки и сердца – ведь супруги до сих пор живут в гражданском браке.

С Анатолием Данилицким певица прожила 18 лет. Фото: Борис КУДРЯВОВ

«Мы помирились с Анатолием, он сделал мне предложение в… 28-й раз. Не знаю, сколько их было. Но нам и так хорошо! Ну куда я от него денусь! Теперь все прекрасно, все по-прежнему, как и было. Тьфу-тьфу-тьфу!» - рассказывала 43-летняя Слава.

На волне переживаний из-за измены мужа певица даже легла под нож пластического хирурга. Слава сделала подтяжку лица, липосакцию и пластику груди. Операции ей сделал зведный хирург Тимур Хайдаров. Недавно Слава публично обвинила эскулапа в непрофессионализме. По ее словам, операция по пластике бюста прошла неудачно, и теперь у нее одна грудь выше другой.

«Я год жила в стрессе, надо было надевать лифчик или стесняться, я в зеркало на себя не могла смотреть. Если честно, я сначала пошла на попятную. Как все артистки, которым он изуродовал грудь, я хотела компенсацию взять. Но нет. Потому что я вам (подписчикам – Ред.) его посоветовала — и я не буду никакую компенсацию брать, я просто вам расскажу, что грудь у него делать не надо», - заявила Анастасия Сланевская в соцсетях.