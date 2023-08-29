В Кузбассе финал фестиваля-конкурса «ПесниZaРодину» собрал более 3 тысяч участников

Финалисты конкурса выступили на сцене «Кузбасс-Арены» перед многочисленными зрителями. Фото: пресс-служба правительства Кузбасса.

В Кемерове прошел гала-концерт фестиваля-конкурса патриотической песни «ПесниZaРодину». Грандиозное шоу собрало около 3 тысяч участников. Всекузбасский фестиваль стал одним из главных событий культурной жизни региона: в течение всего лета кузбассовцы демонстрировали свое мастерство на его муниципальном этапе. 28 августа финалисты конкурса собрались в областном центре и выступили на сцене «Кузбасс-Арены» перед многочисленными зрителями.

Специальными гостями гала-концерта стали российские звезды: Ольга Кормухина, Игорь Демарин, Таисия Повалий, Глеб Матвейчук, Инна Рудник, Мариам Мерабова, Иван Замотаев, Марина Девятова, группа «Республика». В выступлении также приняли участие творческие коллективы региона.

«Фестиваль показал, как много у нас талантливых людей - во всех городах и селах. Самому старшему его участнику исполнилось уже 102 года, а самым юным - всего четыре, - рассказал губернатор Сергей Цивилев. - Наши дети знают песни «Катюша», «Моя Россия», «Казаки в Сибири», «Наш Кузбасс» и многие другие. Они поют так, что у взрослых появляются слезы на глазах. Невозможно остаться равнодушным. Патриотические мероприятия формируют у наших детей любовь к Родине. Задача фестиваля - через творчество сохранить связь между поколениями».

Глава региона особо подчеркнул, что в финальном гала-концерте выступили участники специальной военной операции.

Принять участие в конкурсе мог любой житель Кузбасса. Фото: пресс-служба правительства Кузбасса.

«Горжусь, что среди конкурсантов есть участники Великой Отечественной войны и спецоперации. Все вы - настоящие патриоты! Фестиваль «Песни за Родину» станет доброй традицией Кузбасса, и представители разных поколений вместе будут исполнять патриотические песни. Спасибо за уважение к подвигам, за ваши песни и талант, которые вдохновляют и объединяют всех нас», - обратился Сергей Цивилев со сцены к участникам концерта.

Принять участие в конкурсе мог любой желающий. Главное условие - чтобы звучащие в нем песни имели патриотическую тематику. Инициатором проведения народного конкурса стал губернатор региона. Сергей Цивилев предложил посвятить фестиваль знаменитому уроженцу Кузбасса – герою Великой Отечественной войны Николаю Масалову. Во время штурма Берлина в 1945 году Масалов спас от гибели маленькую немецкую девочку. Его подвиг вдохновил скульптора Евгения Вучетича на создание памятника Воину-Освободителю, установленного в берлинском Трептов-парке.

Прием заявок от конкурсантов начался в марте, в течение июня и июля были определены победители муниципального этапа. Статистика фестиваля потрясает: за лето по всему Кузбассу прошли 144 концерта, зрителями которых стали более 80 тысяч человек. Участники показали 4903 концертных номера: если бы они шли нон-стопом, получилось бы 11 суток непрерывного живого звука! Такого масштабного песенного марафона в Кузбассе еще не было, и фестиваль стал по-настоящему народным.

Особое приглашение от губернатора Сергея Цивилева получили 170 юных участников Межрегионального конкурса патриотической песни «Песня тоже воевала». Фото: пресс-служба правительства Кузбасса.

Победителей конкурса выбирало профессиональное жюри. Параллельно шло интернет-голосование на платформе «КуZбасс Онлайн». Жители региона отдали за участников фестиваля более 55 тысяч голосов. В итоге в народном рейтинге победил квартет военнослужащих 74-й гвардейской мотострелковой бригады Войсковой части 21005 Юргинского городского округа «Мы вернемся», набравший 5436 голосов. Второе место с небольшим отрывом (5380 голосов) занял житель Юрги Андрей Никитин с песней «Встанем». Третье место по итогам интернет-голосования досталось Валентине Пилипенко из Юрги, выступившей с песней «О, моя Россия» (4947 голосов).

Во время концерта победители творческих номинаций все вместе исполнили со сцены гимн России и гимн Кузбасса. Особое приглашение от губернатора Сергея Цивилева получили 170 юных участников Межрегионального конкурса патриотической песни «Песня тоже воевала» - они съехались в Кемерово из 10 регионов Сибири. Ребята вместе с финалистами спели композицию «За тебя, Родина-мать». В июне Сергей Цивилев на заседании совета Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» (МАСС), который он возглавляет, предложил устроить межрегиональный фестиваль для школьников. Планируется, что конкурс станет ежегодным и будет проводиться накануне Дня Победы.

КТО СТАЛ ПОБЕДИТЕЛЕМ?

В номинации «Лучшая песня о России» жюри присудило первое место творческому коллективу Дворца культуры «Шахтер» (Осинники);

в номинации «Лучшая авторская песня» победила Евгения Яландаева (Ленинск-Кузнецкий округ);

в номинации «Тебе, Донбасс, посвящается!» лучшей стала Ольга Радченко (Мариинский округ);

«Самое дружное и выразительное исполнение» показал трудовой коллектив ООО «Разрез Тайлепский» (Калтан).

В номинации «Лучшая песня о КуZбассе» первое место занял фольклорный ансамбль «Скоморохи» Дворца культуры имени Артема (Прокопьевск);

в номинации «Лучшая военно-патриотическая песня» — Виктор Сизиков (Кемеровский округ);

«Лучший номер трудового коллектива» показал первый мужской хор и вокальная группа «Октава» (КАО «Азот»);

«Самый яркий сценический образ» представил вокальный ансамбль «А-КЦент» Культурного центра г. Кемерово.