Папа Римский взбесил Киев добрыми словами о России: понтифик призвал русских идти вперед

А что же такое произошло? Чем заслужил Франциск такую немилость? Оказывается, своими словами Фото: REUTERS

ПАПА НАРВАЛСЯ НА УКРАИНСТВО

В умении сделать скандал из ничего и вляпаться в него с размаха украинцы давно оставили позади всех, начиная от тещ из анекдотов и вплоть до тех, кого обозначают мемом "твоя бывшая/твой бывший". Они могут наехать буквально на кого угодно, если им не понравятся слова, действия и даже вид человека. В этот раз не повезло нынешнему Папе Римскому Франциску, который 25 августа пообщался с россиянами в рамках Всероссийской встречи католической молодежи в Санкт-Петербурге в базилике Святой Екатерины Александрийской по телемосту.

Ну, поговорил как бы, и что с того. Многие и не знали про это мероприятие, тем более, если не католики, а кто знал, успел уже и забыть. Но тут на авансцену вышли украинская общественность, власти и местные конфессии, которые в едином порыве слаженным хором заклеймили Папу. А что же такое произошло? Чем заслужил Франциск такую немилость? Оказывается, своими словами.

- Никогда не забывайте о наследии. Вы – наследники великой России: великой России святых, правителей, большой России Петра I, Екатерины II, той империи – великой, просвещенной, большой культуры и большой человечности, - заявил Франциск. - Никогда не отказывайтесь от этого наследства, вы наследники великой матушки России, идите вперед с этим. И спасибо вам. Спасибо за ваш способ быть, за ваш способ быть русскими

Можно, конечно, посмотреть, кому он это говорил и с какой подспудной целью. Можно предположить, что он обращался к так называемым "хорошим русским", в которых пытаются на Западе превратить всех наших сограждан. Но для украинцев это все оказалось неважно. Хорошие слова про Россию вызвали буквально фонтаны нечистот. Ой, что тут началось!

ФОНТАНЫ ИЗ НЕЧИСТОТ

- Папа! Это я! Верный сын Святой Матери Церкви. Ты х…р, забывший миссию Рима. Старый, ненужный х…р», – в ярости отметился в своем Телеграм-канале член запрещенной в России экстремисткой группировки УНА – УНСО Назар Приходько.

- Отметим, что "великие" правители России, о которых упомянул Папа, это Петр I – устроивший в частности Батуринскую резню, где московские войска вырезали всех жителей города, независимо от возраста и пола. По разным оценкам погибло от 11 до 15 тысяч батуринцев. Также Петр I запретил печать книг на украинском и совершил много других действий, направленных на ликвидацию независимости Гетманщины, - не остался в стороне и рупор бандеровской пропаганды телеканал "1 + 1". - А Екатерина II известна тем, что проводила политику обрусения Украины и искоренения гетманства, уничтожила последний островок украинской независимости – Запорожскую Сечь.

Про то, что и Петр I, и Екатерина II всего лишь воздавали за грабежи и измены, на Украине, естественно, никто не вспомнил. А зачем? Хватит того, что они помнят, как копали Черное море и вели великие "украино-персидские войны", в которых, конечно же, побеждали.

Не осталось в стороне и ведомство Дмитро Кулебы. Самому Дмитро на этот раз вроде бы хватило ума не влезать в очередную кучу наваленного украинцами кизяка, но за него это с успехом сделал официальный представитель МИД Незалежной Олег Николенко.

- Очень обидно, что российские великодержавные идеи, которые, собственно, и являются причиной хронической агрессивности России, сознательно или бессознательно, звучат из уст Папы Римского, миссия которого, в нашем понимании, как раз заключается в том, чтобы открыть глаза российской молодежи на разрушительный курс нынешнего российского руководства, - заявил Николенко. - Именно такой империалистической пропагандой, "духовными скрепами" и "потребностью" в спасении "великой Матери России" Кремль оправдывает убийства тысяч украинцев и украинок и уничтожение сотни украинских городов и сел.

Ага, поучите еще Папу недоумки, которые все свои традиционные ценности принесли в жертву нацистской идеологии и радостям гомосексуализма.

ВОССТАНИЕ УКРАИНСКИХ КАТОЛИКОВ

Но даже в этом хоре позиция главы Украинской греко-католической церкви (УГКЦ) Святослава Шевчука, выступившего в унисон с бандеровцами, находится на особой позиции.

- Слова о "великой России Петра I, Екатерины II, той империи – великой, просвещенной, страны великой культуры и великой гуманности" – самый плохой пример империализма и крайнего русского национализма. Существует опасность, что эти слова могут быть восприняты как поддержка того национализма и империализма, который стал причиной войны в Украине – войны, которая ежедневно приносит смерть и разрушение для нашего народа, – с неменьшим негодованием заявил глава УГКЦ. - Как Церковь мы хотим заявить, что в контексте агрессии России против Украины подобные высказывания вдохновляют неоколониальные амбиции страны-агрессора, хотя должны категорически осуждать такой способ "быть русскими".

После чего Шевчук добавил, что УГКЦ ждет "от Святого Престола объяснения этой ситуации". Ни больше ни меньше. Ну-ка, давай объяснись, а не то в угол поставлю.

С одной стороны, неудивительно, потому что именно украинские греко-католики в свое время приветствовали Гитлера и оккупацию им советской территории во время Великой Отечественной. С другой – не просто удивительно, а вопиюще. Ладно, когда украинские власти обхаивают Папу, ехидничают по поводу его планов установления мира на Украине, дарят какую-то сатанинскую икону, нарисованную очередным бандеровцем, как это сделал Зеленский, который нарушил во время приема у Франциска все нормы поведения и т.д. Это, так сказать, светские люди, которым не понять, и они могут допускать ошибки. Но для всех католиков, в том числе, и украинских папа Римский непогрешим. Его католикам даже критиковать нельзя, а не то что призывать к ответу и объяснениям своего поведения и слов.

Впрочем, и это объяснимо, если вспомнить, что вместо церковных песнопений на нынешней Украине поют гимн про "щеневмерлу" и устраивают дискотеки с настоящими плясками.

Франциску, кстати, следовало бы посмотреть на эти "мероприятия", чтобы понимал, с чем имеет дело.