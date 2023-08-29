Одна из жертв хирурга Хайдарова: «Я дважды пыталась свести счеты с жизнью после неудачных операций»

Тимур Хайдаров Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Скандал вокруг медийного хирурга Тимура Хайдарова обрастает все новыми жуткими подробностями. Во-первых, количество жертв все еще растет — их уже не 70, а больше 80. А во-вторых, певица Слава, которая, собственно, и открыла ящик Пандоры, рассказав про изуродованную грудь, в соцсетях поделилась, что-то кое-кто из пострадавших пытался свести счеты с жизнью.

«Это абсолютная правда. Попытки суицида были. Кроме того, есть девочки, которым поставили диагноз «депрессия», и они до сих пор живут на препаратах», — рассказала KP.RU адвокат Славы Елена Сенина.

KP.RU удалось поговорить с пострадавшей, у которой после неудачной пластики было несколько попыток суицида. По понятным причинам она предпочла остаться неизвестной.

«Мне очень тяжело об этом говорить… После операции я дважды пыталась свести счеты с жизнью. Но меня вовремя нашли и откачали. Спасибо подруге, которая подняла тревогу, потому что я перестала выходить на связь. Я не могла принять свое тело после операций. У меня началась жуткая депрессия. Морально я была просто раздавлена», — рассказала KP.RU женщина.

По словам пострадавшей, она сделала у Тимура Хайдарова три операции (в 2018, 2019 и 2021 годах), после которых чуть не осталась без груди. Сначала Хирург удалил женщине большую часть молочной железы, а затем поставил импланты, но неудачно — межгрудного расстояния не было, плюс очень сильное натяжение и постоянный дискомфорт. Затем последовала третья операция и третий наркоз — сделали подтяжку и заменили импланты, но стало еще хуже… Тогда хирург предложил пациентке переделать грудь в четвертый раз, но измученная женщина отказалась. Ни о каких компенсациях речи не шло. Сейчас пострадавшей оказывают психологическую помощь специалисты из Росздравнадзора.

Напомним, что адвокат Елена Сенина организовала инициативную группу, в которой жертвы неудачной пластики могут общаться друг с другом и делиться своими историями. Кроме того, для нескольких десятков девушек Елена Сенина организовала личные встречи с главой московского Росздравнадзора Романом Курынином. У него на приеме была и певица Слава, которая также поддерживает пострадавших.

Адвокат Елена Сенина и певица Слава

«Любовь Успенская и Слава в настоящий момент ставят себе целью защиту прав и законных интересов обратившихся уже к ним фактически граждан, и для них это играет главную роль, — рассказывала на днях адвокат Елена Сенина. — При этом, певица Слава и Любовь Успенская говорили, что и сами готовы оказать материальную помощь тем, у кого тяжелые случаи, и срочно нужна операция, пока будет длиться разбирательство. Кроме того, они прогнозируют проведение благотворительного концерта, вырученные средства от которого будут переданы тем, кто в них больше нуждается, по мнению Славы и Успенской. Поэтому их роль и даже миссия является максимально благородной».

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