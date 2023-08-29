Крестника Андрея Урганта не берут в детский садик

Елена Романова с сыном Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Мы не раз писали о том, что четыре года назад Андрей Ургант стал крестным папой Феди, которого родила его бывшая гражданская жена Елена Романова в других отношениях. С Еленой артист прожил десять лет, а затем они расстались, но продолжили общаться по работе — Романова занимается пиаром актера. Кроме того, Ургант регулярно видится с крестным сыном. Полтора года назад Елена по причине работы перебралась из Санкт-Петербурга в Москву и столкнулась с настоящей проблемой — Федю, которому вот-вот исполнится четыре годика, не берут в государственный детский садик.

В настоящее время Елена Романова снимает квартиру в районе Таганки. Еще в апреле она начала присматривать для сына Феди обычный государственный детский сад поблизости, так как узнала, что няня, которая с ними жила полтора года в столице, решила вернуться в Санкт-Петербург.

«С сентября садик станет для нас жизненно необходим. Тем более, Феде в конце сентября исполнится четыре года — уже пора социализироваться. У меня даже имеется льгота, как у матери-одиночки, и я была уверена, что проблем не будет. Как и положено, на mos.ru заполнила необходимое заявление и стала ждать, когда нас поставят в очередь, — рассказала KP.RU Елена — А летом начала паниковать — очередь все не давали. Мои друзья-артисты объяснили мне, что без прописки в Москве получить детский сад крайне сложно. Я никак этого не могу понять! Ну нет у меня своего жилья в столице, но у меня же есть официальная временная регистрация по месту пребывания».

Андрей Ургант с крестником Фото: соцсети

Романова пробовала разные способы, в том числе и пыталась попасть на прием к заведующей в детский сад на ул. Нижегородской, 19 (именно туда она хотела бы определить Федю), но ей объяснили, что сначала департамент образования должен распределить, а он, в свою очередь, первым делом направляет детей с наличием московской прописки.

«В какой-то момент я стала подключать друзей и приятелей, в том числе и депутатов Госдумы. Пока решения нет. С крестным Феди, актером Андреем Ургантом, мы уже даже смеялись, что если надо, он готов на новогоднем утреннике Деда Мороза сыграть, лишь бы Федю зачислили в государственный садик. Частных садов в пешей доступности от нашего дома нет, да и цены на них, мягко говоря, не низкие. Я уже узнала, что есть руководитель департамента образования Москвы Александр Борисович Молотков. Говорят, что он очень внимательный и достойный руководитель. Видимо, буду пробиваться к нему на прием, и только в его силах решить подобный вопрос», — поделилась с KP.RU Елена Романова.

Андрей Ургант с крестником Фото: соцсети

На самом деле, в Москве действует Приказ №1310 (от 31.08.2010), изданный департаментом образования столицы, согласно которому дети с постоянной московской регистрацией имеют преимущество при зачислении в дошкольные учреждения. При наличии временной регистрации попасть в государственный садик тоже можно, но намного сложнее. Есть несколько вариантов. Один из самых простых — устроиться работать в муниципальное учреждение, но вряд ли такой способ подойдет мамам-одиночкам, которые сами обеспечивают семью. Если повезет, то можно получить место, если группа недоукомплектована, но для Москвы, где все муниципальные дошкольные учреждения чуть ли не битком, это крайне редкий случай. Есть еще так называемые спонсорские места — для детей, чьи родители регулярно финансово помогают учреждениям. Ну и последний вариант — просто договориться во время личной встречи, но на нее надо еще как-то попасть.