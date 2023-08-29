Россияне стали в два раза чаще брать ипотеку для машин

Фото: Домклик

ЖИЗНЬ В КРЕДИТ

Стать счастливым обладателем своей квартиры или дома, среднестатистический россиянин может только в кредит. Увы, собственных накоплений для решения жилищного вопроса у наших соотечественников не хватает. Статистика это подтверждает: ипотека в России в 2023 году может обновить исторический максимум, следует из доклада Центробанка. Напомним, предыдущий рекорд был установлен в 2021 году, когда российские банки выдали кредитов на 5,7 трлн рублей. Что касается этого года, за первые семь месяцев один только Сбер предоставил ипотечникам 2,2 трлн рублей.

При этом растет число кредитов не только на квартиры и дома. В 2023 году россияне получили примерно 2,7 тыс. кредитов на гаражи и машиноместа. Это на 66,4% больше, чем было выдано за январь-июль прошлого года.

Фото: Домклик

ОТ МОСКВЫ И ДО ОКРАИН

Кто и зачем может покупать в ипотеку гараж или место в паркинге? Ответ, который напрашивается сразу, — жители мегаполисов, которым некуда ставить свои автомобили. Отчасти это так: по данным сервиса Домклик, лидером по числу выданных кредитов на гаражи и машиноместа, ожидаемо, стала Москва, вторую строчку заняла Московская область, а вот Санкт-Петербург расположился лишь на седьмой позиции, уступив Приморскому краю, Ростовской и Новосибирской областям. И это при том, что проблемы с парковкой в новых жилых кварталах Северной столицы очень серьезные. Да и неприятная петербургская погода не располагает к хранению авто на открытом воздухе. Возможно, при покупке «дома» для машины здесь просто предпочитают обходиться без кредитов.

Фото: Домклик

В целом, аналитики связывают растущую популярность ипотеки на гаражи и машиноместа с ростом спроса на индивидуальное жилищное строительство и загородную недвижимость. Мол, за городом люди возводят не только дома, но и хозпостройки, в том числе и гаражи.

– По сравнению с январем-июлем 2022 года, за аналогичный период 2023 года количество выдач ипотеки на ИЖС увеличилось в 4,9 раза, на загородную недвижимость — на 23%. Кроме того, благодаря расширению программы «Семейная ипотека» в 2023 году наблюдается большой приток заемщиков с детьми, а такие клиенты зачастую являются владельцами транспортных средств, – отмечают аналитики Домклик.

Фото: Shutterstock

Еще один фактор, влияющий на спрос, — люди стали лучше заботиться о сохранности своего авто, ведь поменять машину в нынешних условиях не так-то просто. Особенно если речь идет о европейских марках.

Популярности «гаражной» ипотеки способствуют и наличие соответствующих банковских продуктов. К примеру, в Сбере «одним махом» можно оформить кредит сразу на три объекта недвижимости: на квартиру в новостройке, машиноместо или гараж и кладовую. А если такая комбо-ипотека оформляется с единой ставкой на весь срок кредитования, то почему бы и нет?

ЦЕНА ВОПРОСА

Доступной стоимость «дома» для машины в большом городе, конечно, не назовешь. Дороже всего гаражи и машиноместа обходятся в Москве и области, там ценник в среднем составляет 2,7 млн рублей. Дешевле всего купить гараж или место в паркинге в Краснодарском крае, там для этого понадобится 800 тысяч рублей. В среднем же за автоместо придется отдать 1-1,2 миллиона рублей.

Кстати, не питайте особых надежд «отбить» покупку машиноместа его последующей сдачей в аренду. Сделать это, конечно, можно, но придется подождать, и довольно долго, потому что размер ежемесячного платежа по ипотеке — даже «автомобильной» — практически везде выше, чем расценки на сдачу внаем. Это выяснили в ходе своего исследования аналитики Домклик. К примеру, в Москве ежемесячный ипотечный платеж составляет 15,8 тысячи рублей, а от арендаторов реально получить около 10,8 тысячи, поэтому окупится дом для машины в среднем за 20 лет.

В том же Краснодарском крае, где стоимость машиноместа — самая низкая, ежемесячный платеж по ипотеке составляет 8 тысяч рублей, а аренда — 4,6 тысячи, так что срок окупаемости — почти 17 лет. Быстрее всего вложения в гаражи и машиноместа окупаются в Республике Татарстан (10 лет), где платеж по ипотеке и аренда сопоставимы. Да и в Петербурге стоимость места в паркинге можно вернуть относительно быстро — за 13 лет, благодаря высокой стоимости аренды — 7,7 тысячи рублей в месяц против 9,4 тысячи рублей ежемесячного ипотечного платежа.

Фото: Домклик

БРАТЬ ИЛИ НЕТ?

Однозначного ответа на этот вопрос быть не может, все зависит от личной ситуации заемщика. Если без машины вам не обойтись, а проблема с парковкой в вашем районе стоит очень жестко и вы понимаете, что дальше будет еще хуже, — возможно, стоит рассмотреть вопрос дополнительной ипотеки. По крайней мере, так вам будет намного спокойнее. Конечно, сначала нужно рассчитать, сколько это будет стоить, и оценить свои финансовые возможности, сделать это можно здесь.

Ну а если наличие авто для вас не принципиально, вы готовы отказаться от личного автомобиля в пользу каршеринга или, в ближайшей перспективе, планируете сменить место жительства, то такая ипотека, скорее всего, будет лишней.

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