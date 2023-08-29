Солдат ВСУ получил 15 лет колонии за выстрел из гранатомета в жилой дом в ЛНР. Фото: СК РФ

Благодаря доказательствам, которые собрали сотрудники Следственного комитета России, Верховный Суд Луганской Народной Республики приговорил к 15 годам лишения свободы военнослужащего 24-ой отдельной механизированной бригады (войсковая часть А0998) вооруженных сил Украины Александра Новика.

Следствием и судом установлено, что 13 мая 2022 года Новик работал в Северодонецке на оборонительных сооружениях, а также нес службу на наблюдательном пункте. 17 мая он получил приказ покинуть позицию и убыть на крышу жилого дома, чтобы провести рекогносцировку.

Достоверно зная, что на территории города находится лишь мирное население, проживающее в подвалах жилых домов и желающее жить по законам России и Луганской Народной Республики, Новик при помощи ручного противотанкового гранатомета РПГ-7 выстрелил в жилой дом, на крыше которого ему предстояло нести службу. В результате взрыва и разлета осколков гранаты были нанесены наружные повреждения одной из квартир. Только по счастливой случайности никто из жителей дома не пострадал.

Тем временем, в суде также рассматривают дело звукометриста-радиотелефониста батареи управления и артиллерийской разведки 36-ой отдельной бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины Игоря Тарана. Он расстреливал людей на глазах других военнослужащих (по делу было допрошено 29 свидетелей).

В период с 11 по 22 марта 2022 года Таран под командованием Баранюка В.А и Свинарника А.О охранял территорию мариупольской ЧАО «Азовобщемаш», где обнаружил гражданское лицо. По радиосвязи Таран доложил об этом вышестоящему командованию, после чего получил от Свинарчука приказ расстрелять мужчину. Таран выполнил приказ и произвел не менее четырех прицельных выстрелов в мирного жителя, от чего потерпевший скончался на месте преступления. Также он пытался расправиться с тремя гражданскими лицами на проспекте Карпова в Мариуполе (двое сбежали, а один погиб), еще группу гражданских он расстрелял позже (двое мужчин скончались на месте).

Таран полностью признал свою вину в совершенных преступлениях и дал признательные показания.