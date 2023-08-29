Нелегальные продажи: как устроена торговля алкоголем с доставкой

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С инициативой снять существующий запрет выступил сенатор Андрей Клишас. За принятие законопроекта также выступают Минфин и Минпромторг, ФАС, бизнес-объединения. Против высказалось Министерство внутренних дел, заявив, что разрешение интернет-продаж алкогольной продукции ослабит контроль государства.

На фоне массового отравления сидром (когда пострадали более 100 человек и более 30 погибли) вопрос контроля за онлайн-торговлей алкоголем приобрел особую актуальность, так как на существующем сейчас черном онлайн-рынке, реализуемого спиртного – 53% фальсификат, что только нагнетает волну обеспокоенности общества.

После инцидента с массовым отравлением Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала незамедлительно и жестко пресекать все возможности использования метанола для алкогольных напитков, что предполагает ужесточение контроля за производством спиртного. Сейчас у законодателей появляется возможность комплексного решения давно назревших проблем в алкогольной индустрии.

Журналист нашей редакции подробно изучил позиции сторонников и противников, а также проверил существующий государственный контроль.

Как устроен рынок нелегальной торговли алкоголем онлайн в России сейчас?

На страницах крупных торговых сетей можно ознакомиться с широким выбором самой разной алкогольной продукции, что-то можно подобрать со скидками, но главное – отсутствует возможность доставки на дом. Алкоголь можно забронировать онлайн, а вот забрать придется в установленное законом время и только самовывозом из магазина. Не годится.

Популярные поисковики на соответствующий запрос могут показать нелегальные сайты с уникальным торговым предложением – круглосуточная доставка алкоголя. Несмотря на то, что их регулярно блокирует Роскомнадзор – их не становится меньше. На этих ресурсах широко представлены крепкие алкогольные напитки, тихие и игристые вина.

Выбор легко сделан – популярный виски. Оплатить заказ на сайте невозможно. Но при доставке, стоимость которой составляет порядка 500 рублей, можно выбрать оплату переводом на карту или наличкой. Пока заказ был «в пути», журналист обнаружил несколько интернет-ресурсов, предлагающих начать бизнес по круглосуточной доставке алкоголя по франшизной модели. Доход для такой точки обещают приличный – около 400 тысяч рублей в месяц. Но заполнить заявку корреспондент не успел, курьер уже попросил принять заказ.

Действует ли в России запрет на продажу алкоголя в Сети и его доставка? По личному опыту, нет, не слышал. Доступно, удобно, без смс и регистрации, налогов и, само собой, документов, подтверждающих возраст покупателя. Посмотрим, как обстоят дела с e-commerce алкоголя в других странах.

Международный опыт – развитые разрешают, развивающиеся задумываются

Продажа алкоголя через интернет разрешена в странах, которые ведут жесткую и целенаправленную антиалкогольную политику – практически во всех развитых и в большинстве развивающихся. Из 99 проанализированных в исследовании Центром развития потребительского рынка Московской школы управления «Сколково» стран в более чем 60 снят запрет на продажу алкоголя онлайн, при этом ни одна из разрешивших онлайн-продажи алкоголя не возвращала запрет.

Запрет на дистанционную продажу любой алкогольной продукции установлен по меньшей мере в 35 странах мира, среди которых преимущественно мусульманские страны (например, Афганистан, Катар, Йемен, Иран, Судан, Сомали, Саудовская Аравия, Турция), развивающиеся африканские и латиноамериканские страны, Индия, государства-участники СНГ (например, Россия, Беларусь, Азербайджан).

Сторонники сохранения запрета продажи алкоголя через интернет опираются на распространённые мифы, считая их неоспоримой правдой. Корреспондент подробно изучил позиции всех сторон, законодательную инициативу по онлайн-продажам алкоголя через интернет, актуальные исследования Научно-исследовательского финансового института Минфина России и Центра развития потребительского рынка Московской школы управления «Сколково».

Аргумент №1 – вырастет потребление

Канал онлайн-продаж алкоголя не оказывает значимого влияния на общий уровень потребления алкоголя из-за небольшой доли рынка, следует из опыта развитых стран, изученного Центром развития потребительского рынка Московской школы управления «Сколково». Снятие запрета перераспределяет продажи между разными каналами. Примечательно, что больше всего это отмечается в пивоваренной продукции – онлайн-продажи перетягивают продажи из «наливаек» в среднем в пропорции 2 к 1. Международный опыт свидетельствует, что расширение каналов продаж не приводит к росту общего уровня потребления алкогольной продукции.

Аргумент №2 – нелегальные продавцы в интернете продают оригинальный алкоголь

Практически 99% онлайн-продаж алкоголя в России совершают продавцы без лицензий, а больше половины этой продукции – фальсификат, следует из данных НИФИ Минфина. Рассказы продавцов о том, что алкоголь у них «безакцизный», поэтому и дешевле, или уверения в оригинальности продукции чаще всего скрывают продажу фальсификата. Доходит до абсурда – бутлегеры собирают пустые бутылки от элитного алкоголя (даже с акцизами), чтобы потом наполнить их «пойлом» и пустить в оборот снова. К сожалению, защититься от такого обмана практически невозможно.

Аргумент №3 – доставка под контролем государства – это обнуление антиалкогольной политики государства

Снятие запрета с онлайн-продаж алкоголя только на первый взгляд может казаться шагом назад в антиалкогольной политике государства. Однако это вовсе не означает обнуление этой политики. Напротив, государство получает возможность контролировать и регулировать этот рынок: улучшить прозрачность процесса реализации, популяризировать информацию о вреде употребления алкоголя, а также пропагандировать ответственное потребление; c развитием технологий и изменением потребительских привычек государству важно адаптироваться к новым реалиям, чтобы продолжать эффективное регулирование и контроль. Об этом свидетельствует международный опыт, подтверждает исследование Московской школы управления «Сколково»: продажа алкоголя дистанционным способом в интернете разрешена в более чем 60 странах мира, включая все развитые, практически все страны Евросоюза, а также ряд азиатских стран. При этом онлайн-продажа алкоголя разрешена даже в странах, которые ведут жесткую и целенаправленную антиалкогольную политику (например, Финляндия и Норвегия). Поэтому придерживаться такого мифа могут либо далекие от понимания сути государственной политики, либо лица, заинтересованные в существовании сложившейся порочной системы.

Аргумент №4 – алкоголь будут заказывать несовершеннолетние

Увы, но несовершеннолетние заказывают доставку алкоголя именно сегодня, потому что контроль можно осуществлять только там, где существует система контроля. Сейчас системы контроля не существует, а в поле лишь один воин - Росалкогольрегулирование. Однако при создании комплексного регулирования в популярном канале продаж с использованием существующих государственных систем идентификации и верификации личности (ЕСИА) – путь для предотвращения продажи алкоголя несовершеннолетним, а невозможность реализации контрафактной продукции (ЕГАИС) – повышение прозрачности торговли алкогольной продукцией и создания эффективной системы государственного контроля.

Аргумент №5 – доставкой алкоголя будут пользоваться маргиналы из–за чего вырастет риск общественно опасного поведения

Портрет среднего онлайн-покупателя алкоголя, согласно международному опыту, представляет собой человека с заработком выше среднего. Он проживает в крупных городах и имеет семью и работу, а алкоголь приобретает впрок или выбирает редкие виды алкогольной продукции. Модель покупок отличается более высоким средним чеком и осознанным выбором. Кроме того, законная продажа алкоголя дистанционным способом позволяет покупателям в случае каких-либо нарушений отстаивать собственные потребительские интересы. А значимой связи между онлайн-продажами алкоголя и алкоголь-ассоциированными последствиями в результате исследований не обнаружено.

Предложения госконтроля за оборотом алкоголя в Сети

С 2020 года в России разрешили продажу лекарственных средств в интернете с доставкой на дом. Несмотря на длительное и горячее общественное обсуждение, эксперимент признан успешным, а сейчас время реализации второго этапа – с 2023 года в ряде регионов страны можно приобрести онлайн и рецептурные лекарства. Судя по многочисленным отзывам в Сети, россиян нововведения устраивают. Выработанные механизмы контроля за оборотом лекарственных средств, особенно рецептурных, также могут стать полезным опытом при реализации системы онлайн-продаж алкоголя.

Генеральный директор некоммерческого партнерства «Клуб профессионалов алкогольного рынка» Максим Черниговский выразил уверенность, что разрешение дистанционной продажи алкоголя изменит структуру потребления в сторону увеличения продаж легальной и безопасной алкогольной продукции, развитие онлайн-торговли повысит конкуренцию на рынке и снизит цены на алкогольную продукцию. Кроме того, отметил он, импульс развития получит винодельческая отрасль за счет расширения представленности отечественных винных брендов на рынке и изменения структуры ценообразования на винную продукцию.

«Продажи алкоголя в онлайн-магазинах могут полностью дистанцировать граждан, не достигших 18 лет, от противоправных действий, связанных с покупкой алкоголя. Именно поэтому в абсолютном большинстве стран, где существует свободный розничный оборот алкогольной продукции, онлайн-продажи разрешены. Кроме того, у нас с алкоголизацией почему-то принято бороться методом ограничения продаж легального алкоголя, а в результате происходит развитие нелегального сегмента. Официально продавать алкоголь в интернете нельзя, но если вы введете в строке поиска, то легко узнаете, как обстоит дело в реальности», – заключил Черниговский.