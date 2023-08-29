Жена Тимура Хайдарова Светлана Сильваши написала заявление в полицию

Юрист Алена Коробейникова и Светлана Сильваши. Фото: Александр Бенхин

Одним из пациентов звездного врача Тимура Хайдарова стал челюстно-лицевой хирург Александр Вдовин, который шесть лет назад сделал у него операцию по увеличению пятой точки с помощью имплантов. По словам Вдовина, ягодицы со временем начали буквально гнить. Так как мирным путем договориться не удалось — Александр просил 10 млн рублей компенсации — Вдовин начал угрожать Хайдарову и его семье в соцсетях. Мы уже писали, что на защиту медийного хирурга встал молодой политик и крестник Валентины Матвиенко Владислав Тюльпанов. А сейчас заявление в полицию написала и Светлана Сильваши, жена Хайдарова.

Фото: Александр Бенхин

«Вдовин угрожал Тимуру Хайдарову, его жене Светлане и их семье на протяжении всего их отпуска в Греции, — рассказал KP.RU адвокат Хайдарова Александр Бенхин. — Он буквально заваливал их голосовыми сообщениями, в которых грозился встретить в аэропорту, приехать к ним домой и тд. При этом, делал это не всегда в адекватном состоянии. Он конкретно их запугал. Жена Тимура даже опасалась возвращаться из отпуска. Поэтому по прибытии в Россию Светлана в сопровождении моей жены, тоже юриста, Алены Коробейниковой — она же довольная пациентка Хайдарова, которая сделала у него грудь — отправилась в полицию, где написала заявление с просьбой привлечь к уголовной ответственности Александра Вдовина».

Тимур Хайдаров и Светлана Сильваши с семьей. Фото: личный архив Светланы Сильваши

По словам Александра Бенхина, в настоящий момент Вдовин скрывается и в отделение полиции для разъяснительной беседы так и не явился.

«Предполагаю, что свою неявку он может мотивировать тем, что тяжело болен, но видосы он почему-то продолжает снимать. Да и за рулем спокойно передвигается, — продолжает Бенхин. — Все, что Александр Вдовин уже наговорил, попадает под статью 163 УК ФР — вымогательство. Он неоднократно требовал от Хайдарова денег, а Светлане открыто угрожал расправой».

Александр Вдовин Фото: Личный архив

В интервью KP.RU Александр Вдовин сообщал, что нанял адвокат и хочет получить компенсацию.

«Я намерен потребовать у Хайдарова 10 млн рублей компенсации — за все моральные страдания, переделку у другого врача и другие операции. Из-за изуродованной задницы у меня «поехала» вся некогда хорошая фигура. А ж...па висит как старая слива. Я хочу, чтобы он дал мне денег», — рассказал KP.RU Александр.

При этом, по версии самого Хайдарова, операция по увеличению ягодиц в 2017 году была проведена бесплатно. Кроме того, на протяжении шести лет Вдовин ни на что не жаловался и ни разу не обращался в клинику.