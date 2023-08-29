Минобороны России пресекло разгрузку военного эшелона ВСУ с боеприпасами

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Минобороны России сообщает о продвижении подразделений «Южной» группировки войск на Донецком направлении.

- Наши воины отразили атаку штурмовой группы 59-й мотопехотной бригады ВСУ в районе Невельское Донецкой Народной Республики и улучшили положение по переднему краю, - заявил СМИ на прошедшем брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Он также сообщил, что ракетчики пресекли разгрузку воинского эшелона ВСУ с артиллерийскими боеприпасами в районе Дорожное Донецкой Народной Республики.

«Эшелон был поражен на станции разгрузки ракетным ударом. Кроме того, в районе Дружковка Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов 93-й механизированной бригады ВСУ», - отметил генерал-лейтенант.

Конашенков также подробно рассказал о потерях ВСУ за минувшие сутки: на Донецком направлении противник потерял более 340 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, на Запорожском до 90, на Купянском до 50, на Краснолиманском до 80, на Южно-Донецком до 100, на Херсонском до 20.

Кроме 680 солдат ВСУ лишилось: склада боеприпасов 79-й десантно-штурмовой бригады у Новомихайловки, 8 бронемашин, 17 автомобилей, трех артиллерийских систем М777, двух гаубиц М119 производства США, орудия «FH-70» производства Великобритании, а также многой другой техники советского образца.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками в районе Серебрянка Донецкой Народной Республики уничтожены два командно-наблюдательных пункта подразделений 67-й механизированной бригады ВСУ. А артиллерией нашей группировки поражена живая сила и военная техника ВСУ в 132 районах.

Конашенков отметил, что средствами противовоздушной обороны за сутки были перехвачены два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, противокорабельная ракета «Нептун», две противорадиолокационные ракеты HARM и 27 украинских беспилотников.

Еще несколько украинских беспилотников самолетного типа были сбиты сегодня днем на Черным морем и Тульской областью.

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено:

466 - самолетов.

247 - вертолетов.

6206 - беспилотных летательных аппаратов.

433 - зенитных ракетных комплекса.

11555 - танков и других боевых бронированных машин.

1146 - боевых машин реактивных систем залпового огня.

6107 - орудий полевой артиллерии и минометов.

12508 - единиц специальной военной автомобильной техники.