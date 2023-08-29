Как не разориться на сборах в школу: родителям хотят вернуть часть расходов на форму и подарки

Цены на школьные принадлежности и одежду растут, семьям с детьми приходится все тяжелее Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Депутаты Госдумы предложили выделить из резервного фонда правительства деньги для поддержки семей с детьми-школьникам. Комитет Госдумы по просвещению считает, что достаточно будет выплатить им по 26 тысяч рублей. А для тех, кто живет в приграничных к СВО зонах и в новых регионах, - по 30 тысяч.

- Цены на школьные принадлежности и одежду растут, семьям с детьми приходится все тяжелее. Знаю, что многие вынуждены оформлять кредиты, чтобы собрать ребенка в школу, — сказала в интервью «Известиям» первый зампред комитета Яна Лантратова.

Стоимость школьного набора действительно кусается. По данным ВЦИОМ, сейчас, чтобы собрать ребенка в школу требуется 43 тысячи рублей. Это опрос родителей школьников. За год показатель вырос на 9800 рублей, то есть на 30%. Это в разы выше официальной инфляции.

В школьный набор входит одежда и обувь, рюкзак, учебники, канцелярия, цветы и подарки учителям, а также обязательные и добровольные взносы на различные школьные нужды.

ГРАФИКА

На что тратят деньги родители школьника

Одежда и обувь - 20414

Сумка, рюкзак - 4998

Учебники - 4688

Канцелярия - 3581

Цветы и подарки - 2113

Взносы - 7235

Всего - 43029

Для сравнения, в прошлом году стоимость школьного набора составляла 33 225 рублей. Рост почти на 30%.