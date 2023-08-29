Рэпер Саша ST и телеведущая Ассоль станут родителями во второй раз

Жена Саши ST Ассоль показала беременный живот
Фото: Личный архив
На снимках Ассоль позирует с уже заметным животом. Пока звезды не рассказывают о сроках, но судя по фото, телеведущая и блогер находится минимум на четвертом, а то и на пятом месяце беременности. В руках Саша и Ассоль держат фотографию с УЗИ.
Для музыканта и победителя шоу «Новые звезды в Африке» Александра Степанова (настоящая фамилия певца) и его супруги Ассоль Васильевой малыш станет вторым. У пары уже есть дочь, которая родилась в марте 2020 года.
На снимках Ассоль позирует с уже заметным животом.
Фото: Личный архив
Отметим также, что Ассоль все это время удавалось неплохо скрывать беременность от подписчиков — а их у блогера более полумиллиона — в инстаграме (запрещенная организация на территории РФ).
Телеведущая сама поделилась новостью в соцсетях. Поклонники тут же принялись поздравлять звезду.
«Прелесть! Мурашки от радости за вас! Ура!», «Так рада за вас. Помню вашу историю, как вы долго ждали второго малыша. Счастья становится больше», — оставляли комментарии подписчики.
Редакция KP.RU тоже присоединяется к поздравлениям и желает здоровье маме и будущему малышу!