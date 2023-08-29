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Звезды29 августа 2023 11:43

Рэпер Саша ST и телеведущая Ассоль станут родителями во второй раз

Жена Саши ST Ассоль показала беременный живот
Ольга РОДИНА
Жена Саши ST Ассоль показала беременный живот

Жена Саши ST Ассоль показала беременный живот

Фото: Личный архив

На снимках Ассоль позирует с уже заметным животом. Пока звезды не рассказывают о сроках, но судя по фото, телеведущая и блогер находится минимум на четвертом, а то и на пятом месяце беременности. В руках Саша и Ассоль держат фотографию с УЗИ.

Для музыканта и победителя шоу «Новые звезды в Африке» Александра Степанова (настоящая фамилия певца) и его супруги Ассоль Васильевой малыш станет вторым. У пары уже есть дочь, которая родилась в марте 2020 года.

На снимках Ассоль позирует с уже заметным животом.

На снимках Ассоль позирует с уже заметным животом.

Фото: Личный архив

Отметим также, что Ассоль все это время удавалось неплохо скрывать беременность от подписчиков — а их у блогера более полумиллиона — в инстаграме (запрещенная организация на территории РФ).

Телеведущая сама поделилась новостью в соцсетях. Поклонники тут же принялись поздравлять звезду.

«Прелесть! Мурашки от радости за вас! Ура!», «Так рада за вас. Помню вашу историю, как вы долго ждали второго малыша. Счастья становится больше», — оставляли комментарии подписчики.

Редакция KP.RU тоже присоединяется к поздравлениям и желает здоровье маме и будущему малышу!

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