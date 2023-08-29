"Без веры там нельзя": У российских христиан, мусульман и буддистов на СВО общий молебный дом

Александр Сапожников с забайкальской делегацией побывал у бойцов СВО. Фото: Личный архив

…- Александр Михайлович, я знаю, вы только что - из зоны СВО.

- Да, Александр, мы ездили целой делегацией. Со мной были не только главы районов Забайкалья, но и наш митрополит Петровск-Забайкальский и Читинский Дмитрий и настоятель Читинского дацана Баир-лама.

- Священнослужители тоже решили поехать в зону СВО…

- На позициях у наших ребят побывали, пообщались, руки пожали. Вместе с православными участвовали в молебне. Митрополит Димитрий каждому подразделению подарил хоругви Георгия Победоносца. Когда к нам привозили мощи Георгия Победоносца…

- Это в Забайкалье.

- Да. Все эти хоругви были освящены, и мы их специально привезли, чтобы передать каждому подразделению. Потом Баир-лама проводил молебны с нашими ребятами, земляками-бурятами - буддистами.

- Скажите, что вы туда отвезли воинам-землякам?

- Прежде всего - технические средства. Это - дроны-камикадзе, которые мы сейчас у себя в крае выпускаем. А ещё - тепловизоры, приборы ночного видения. Ну, много и других необходимых таких вещей, которые связаны с боевой задачей.

Ещё купили две машины, и буквально на днях наши ребята их забирают. Покупали там, уже на нашей территории, в Донецкой области.

- Что за машины?

- Ну, пусть это останется секретом.

- Что вы видели, что почувствовали при общении с земляками?

- Я посмотрел, как работают наши, особенно разведчики, с применением беспилотников. Это, что называется - высший пилотаж

- Какие-то интересные истории о подвигах наших ребят, о том, как они там воюют, есть?

- Ну, вот так скажу. Артиллеристы у нас молодцы. Это подразделение четко сбивает эти ракеты «Хаймарс», работают очень хорошо.

Конечно, тепло пообщались. Такая, знаете, дружеская обстановка была, даже чаем нас угощали, так вкусно, с молоком, по-забайкальски. Им приятно, мы же приехали… Одно меня больше всего удивило, Александр. Это - то, с каким большим уважением, командиры - абсолютно везде - относятся к вере ребят.

Потому что там же служат и мусульмане, и буддисты, и православные христиане. А в одном подразделении мы зашли в дом (нас сопровождал заместитель командира по воспитательной работе) и стали свидетелями такой картины. (Вот уж, воистину - Бог один у нас, как говорится, и Родина у нас одна.)

Так вот - в одной комнате молятся христиане, в другой – мусульмане, а в третьей – буддисты. То есть для нас было очень приятно это все увидеть. И то, что поддерживают командиры, это здорово, молодцы, командиры. Они прямо поддерживают это и относятся очень внимательно к религии, ко всем конфессиям.. Ну, без веры там нельзя.