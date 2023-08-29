Глава Калужской области Владислав Шапша встретился с участниками конкурса «Лидеры России»

Губернатор Владислав Шапша провел встречу с участниками регионального этапа конкурса «Лидеры России». Фото: пресс-служба правительства Калужской области

Губернатор Калужской области Владислав Шапша встретился с участниками пятого сезона конкурса управленцев «Лидеры России» - флагманского проекта президентской платформы «Россия - страна возможностей». В этом сезоне в конкурсе появилось нововведение: в каждом субъекте страны проходит региональный этап. Он объединил почти 2990 участников из всех регионов России и 23 стран мира. Перед конкурсантами была поставлена задача: сформировать команды для решения социально-экономических задач, поставленных главами регионов.

В Калужской области в региональный этап попали 20 человек. Они разделились на две команды - в Калуге и в Обнинске. Конкурсанты сообща работали над решением актуальной для области задачи – сохранение трудового потенциала в муниципалитетах. По мнению губернатора Владислава Шапши, участники успешно справились со всеми испытаниями.

«Вы прошли дистанционный этап, подтвердили свои знания на контрольном тестировании. Впервые в программу конкурса вошел региональный этап. В Калужской области в его рамках работали две большие и сильные команды. Вы подготовили свои предложения по решению такой непростой темы как сохранение трудовых ресурсов. В нашем регионе активно развивается промышленность, поэтому нам очень нужны рабочие руки и инженерные кадры. Задача непростая. Но я знаю, что вы прониклись этой темой, и хорошо над ней поработали», - отметил Владислав Шапша во время встречи с участниками проекта.

В Калужской области в региональный этап вышли 20 человек. Фото: пресс-служба правительства региона

Конкурсанты представили губернатору выводы, сделанные ими в ходе регионального испытания, и свои предложения. Участники конкурса проанализировали ситуацию с миграцией трудоспособного населения и поговорили с жителями, в том числе с молодежью. Изучив стратегию социально-экономического развития области и существующие меры социальной поддержки, команды выработали нестандартные методы решения проблемы, позволяющие эффективно привлекать кадры и стимулировать молодежь оставаться работать в своих муниципалитетах. По словам молодых управленцев, у них есть четкое понимание ситуации и желание поучаствовать в практической реализации своих идей.

Глава региона поблагодарил участников конкурса «Лидеры России» за проделанную работу.

«Нам важно ваше мнение. Мы всегда открыты для ваших предложений и к диалогу с вами. Давайте вместе направлять свои активности на то, чтобы создать те точки притяжения, которые повлияют на формирование отношения людей к Калужской области, как к месту их жизни. Вы, как лидеры России, не должны быть к этому равнодушны. Убежден, что если ты любишь свой родной край, то будешь искать возможность сделать жизнь здесь лучше», - отметил Владислав Шапша.

Конкурс «Лидеры России» был организован в 2017 году по поручению президента Владимира Путина. Его главная цель – выявить перспективных руководителей, готовых работать на благо своей страны и менять жизнь в ней к лучшему. За предыдущие четыре сезона заявки на участие в конкурсе подали более 840 тысяч человек из России и других стран мира. Около 400 из них получили предложения о работе на высоких должностях.

По условиям конкурса возраст кандидатов должен быть не старше 55 лет, при этом у них должен быть опыт работы на руководящей должности от двух лет. Попытать счастья в конкурсе управленцев могут не только граждане нашей страны, но и других государств. Такое правило было введено во втором сезоне «Лидеров России».

Пятый сезон проекта стартовал в апреле 2023 года. С сентября по декабрь пройдут окружные финалы. Первый из них стартует 22 сентября в СФЗО, в Санкт-Петербурге. Финальный пройдет 6-10 декабря в Москве, кроме жителей Центрального федерального округа в нем будут состязаться участники из-за рубежа. В конкурсе также участвуют жители новых регионов: кандидаты из Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей встретятся 24 ноября в Ростове-на-Дону.

Участники пятого сезона будут бороться за главный приз – грант в размере 1 миллиона рублей. Среди других поощрительных наград – возможность пообщаться с наставником из числа ведущих российских управленцев, карьерные консультации и сопровождение. Иностранцы, победившие в конкурсе, могут рассчитывать на получение российского гражданства по упрощенной схеме. А иностранцы-финалисты – получить по упрощенной схеме ВНЖ в России.