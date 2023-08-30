В «Сириусе» выбрали лучших молодых IT-специалистов страны

Фото: Алексей Смышляев

Летний образовательный проект в Научно-технологическом университете «Сириус» помог молодым IT-специалистам с трудоустройством в ведущих компаниях. Самым активным работодателем стала «Газпром нефть», которая предложила работу 20 лучшим студентам.

В этом году летний образовательный лагерь собрал одаренных студентов из 42 вузов: победителей и призеров IT-чемпионатов и олимпиад, обладателей президентских грантов и именных стипендий.

Фото: Алексей Смышляев

Наставниками студентов в «Сириусе» стали эксперты из компаний-партнеров, среди них – VK Tech, 1C, «Лаборатория Касперского», «Астра» (ОС Astra Linux), «Ред Софт» и PIX Robotics, а также представители IT-кластера «Газпром нефти». Молодые специалисты прошли образовательные курсы по облачным технологиям, операционным системам, телекоммуникациям и другим направлениям.

В финале IT CAMP участники соревновались между собой в формате хакатона и представили собственные проекты топ-менеджерами технологических компаний.

«На IT CAMP в роли наставников и преподавателей мы пригласили тех, кто стоит в авангарде инноваций – экспертов передовых IT-компаний, чтобы сформировать единое пространство для обмена опытом со студентами. Это помогает молодым талантам выбрать карьерный путь, погрузиться в практику вместе с разработчиками проектов из самых разных индустрий. Помимо образовательной функции проект также является успешным карьерным лифтом – десятки его выпускников уже получили приглашения на работу в ведущие компании, которые входят в рейтинги лучших работодателей страны», — рассказал Илья Дементьев, ректор Корпоративного университета «Газпром нефти».

Фото: Алексей Смышляев

Руководитель Фонда «Талант и успех» Елена Шмелева добавила, что все ведущие компании страны сейчас переходят на отечественное ПО. Поэтому одна из главных задач, которая стоит перед IT-отраслью, – подготовить достаточное количество профессиональных кадров, которые будут готовы работать на российском программном обеспечении.

«Такие мероприятия, как IT CAMP, как раз и направлены на решение этой проблемы. Студенты знакомятся с продуктами, которые уже используются специалистами в работе, изучают их на практике, а самые талантливые ребята по итогу получают возможность попасть на стажировку и даже устроиться на работу в высокотехнологичные компании», — заявила Елена Шмелева.

КОНКРЕТНО

IT CAMP – всероссийская образовательная программа. Ее разработали эксперты Корпоративного университета и IT-кластера «Газпром нефти» совместно с Научно-технологическим университетом «Сириус». Мероприятие проводится под эгидой «Лиги вузов Газпром нефти».