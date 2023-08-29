Уникальный алфавит, кресты со страусиным яйцом и памятник Пушкину: что нужно знать об Эфиопии, новом союзнике России по БРИКС

Одним из главных сюрпризов прошедшего на минувшей неделе саммита БРИКС стало включение в состав объединения Эфиопии - страны прежде себя не очень активно проявлявшей в международной дипломатии. Фото: Shutterstock

Одним из главных сюрпризов прошедшего на минувшей неделе саммита БРИКС стало включение в состав объединения Эфиопии - страны прежде себя не очень активно проявлявшей в международной дипломатии. Впрочем, если вдуматься, то выбор может оказаться весьма логичным. Ведь Эфиопия с населением в 116 миллионов человек является вторым по численности государством Африке и 12-м в мире. Кроме того, Эфиопия - единственная из африканских стран, которая никогда не была колонизировала. То есть традициям национально-ориентированной, независимой политики здесь уже исполнилось несколько веков.

ДЛЯ СВОИХ «АБИССИНИЯ»

В русской и европейских культурах Эфиопия долгое время была известна как «Абиссиния», что отсылает к названию семитского населения страны, исторически занимавшего ведущие позиции в местной элите. Эфиопы имеют древнюю историю, связанную с царством Аксум, а их уникальный алфавит «геец» до сих пор считается одной из старейших письменностей в мире.

Кроме того, Эфиопия является единственной традиционно христианской страной на африканском континенте. С российским православием эфиопскую церковь роднит календарь, дни поста, некоторые обряды и религиозные праздники - например, Яблочный Спас в августе.

Величественные церкви, высеченные в скалах Лалибэлы, считаются зримым свидетельством духовного богатства нации. Есть у эфиопов и своя особенность – кресты на церквях украшаются шарами, изображающими страусиные яйца, что символизирует прочность их веры. Полы укрыты коврами, внутрь верующие любого пола входят без обуви и в белом платке, а во время богослужений они сидят на полу.

СЧАСТЬЕ В ГОРАХ

Эфиопия – самая высокогорная страна Африки, а на ее плодородных почвах произрастает множество сельскохозяйственных культур. Злаковые, масличные, хлопок, сахарный тростник и картофель обеспечивают пищей население страны. Конечно же, наиболее известным продуктом Эфиопии считается кофе, который стал символом гостеприимства ее жителей и экспортируется в 53 страны мира.

Промышленность дает 13% ВВП, при этом благодаря облегченному визовому режиму в последние годы существенно вырос уровень инвестиций в экономику Эфиопии. Сейчас главными инвесторами являются Китай, Индия и Саудовская Аравия, но страна открыта для всех желающих.

«Эфиопские авиалинии» носят статус крупнейшего перевозчика африканского континента. Эта государственная авиакомпания осуществляет пассажирские и грузовые перевозки более чем в 125 городов мира, что в свою очередь вносит огромный вклад в экономику страны. Кстати, слоган самой компании в переводе на русский язык звучит так: «Новый дух Африки».

РУССКИЙ СЛЕД

Первые контакты между Россией и Эфиопией были установлены еще в XVII веке во времена царя Федора Алексеевича, и с тех пор дипломатические отношения только укреплялись.

Особо значимое событие произошло в XIX веке, когда Российская империя оказала поддержку Эфиопии в борьбе против итальянской колонизации. В сражение при Адуа 1896 года эфиопискому императору Менелику II помогал отряд русских добровольцев под предводительством Николая Леонтьева. В битве эфиопские войска убедительно одержали победу над Италией. 2 марта с тех пор является в стране важным государственным праздником, вроде нашего Дня Победы.

И конечно, связующим звеном между Россией и Эфиопией является «Наше все» - Александр Сергеевич Пушкин. В 2002 году в Аддис-Абебе был установлен первый на континенте памятник великому поэту. Он, кстати, установлен на улице, носящей имени Пушкина, а на постаменте памятника высечено: «Нашему поэту». Не секрет, что русский поэт имел африканские корни, а ведь его прадед Ганнибал (по одной из версий) родился именно в Абиссинии. Сейчас произведения Пушкина изучают в Эфиопии в рамках обязательной школьной программы, а местные университеты регулярно проводят чтения и научные мероприятия его памяти.

В ЧЕМ ИНТЕРЕС РОССИИ

Эксперты называют три области, где сотрудничество нашей страны и Эфиопии будет особенно эффективным.

1. Ресурсы. Эфиопия богата золотом, платиной, танталом и другими металлами. Российские компании могут найти интерес в инвестировании в добычу и переработку этих ресурсов.

2. Энергетика. Эфиопия активно развивает возобновляемые источники энергии, особенно гидроэнергетику. Техническое сотрудничество и инвестиции со стороны России могут способствовать развитию этой области.

3. Инфраструктура. Эфиопия работает над развитием своей инфраструктуры, включая строительство магистралей, железных дорог и других объектов. К Интернету в стране сейчас имеют доступ не более четверти жителей, а эфиопская армия состоит из устаревшей советской техники, которая требует модернизации.

Справка «КП»

КАКИЕ ЕЩЕ СТРАНЫ ВОШЛИ В БРИКС

24 августа на саммите БРИКС в ЮАР принято решение о вхождении в блок следующих стран.

1. Саудовская Аравия - крупнейший экспортер нефти в мире.

2. Объединенные Арабские Эмираты - пятый экспортер нефти в мире, город Дубай являются одним из самых развивающихся мегаполисов мира.

3. Египет - третья по численности населения страна Африки, крупный туристический и транспортный хаб, крупнейший потребитель зерна в мире.

4. Иран - крупный производитель нефти и газа с развитой машиностроительной отраслью.

5. Аргентина - вторая по величине экономика Южной Америки, важный экспортер продовольствия.