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В мире29 августа 2023 14:33

Уникальный алфавит, кресты со страусиным яйцом и памятник Пушкину: что нужно знать об Эфиопии, новом союзнике России по БРИКС

Еще полтора века назад наша страна помогла Эфиопии отстоять независимость
Максим ПЛОТНИКОВ
Одним из главных сюрпризов прошедшего на минувшей неделе саммита БРИКС стало включение в состав объединения Эфиопии - страны прежде себя не очень активно проявлявшей в международной дипломатии.

Одним из главных сюрпризов прошедшего на минувшей неделе саммита БРИКС стало включение в состав объединения Эфиопии - страны прежде себя не очень активно проявлявшей в международной дипломатии.

Фото: Shutterstock

Одним из главных сюрпризов прошедшего на минувшей неделе саммита БРИКС стало включение в состав объединения Эфиопии - страны прежде себя не очень активно проявлявшей в международной дипломатии. Впрочем, если вдуматься, то выбор может оказаться весьма логичным. Ведь Эфиопия с населением в 116 миллионов человек является вторым по численности государством Африке и 12-м в мире. Кроме того, Эфиопия - единственная из африканских стран, которая никогда не была колонизировала. То есть традициям национально-ориентированной, независимой политики здесь уже исполнилось несколько веков.

ДЛЯ СВОИХ «АБИССИНИЯ»

В русской и европейских культурах Эфиопия долгое время была известна как «Абиссиния», что отсылает к названию семитского населения страны, исторически занимавшего ведущие позиции в местной элите. Эфиопы имеют древнюю историю, связанную с царством Аксум, а их уникальный алфавит «геец» до сих пор считается одной из старейших письменностей в мире.

Кроме того, Эфиопия является единственной традиционно христианской страной на африканском континенте. С российским православием эфиопскую церковь роднит календарь, дни поста, некоторые обряды и религиозные праздники - например, Яблочный Спас в августе.

Величественные церкви, высеченные в скалах Лалибэлы, считаются зримым свидетельством духовного богатства нации. Есть у эфиопов и своя особенность – кресты на церквях украшаются шарами, изображающими страусиные яйца, что символизирует прочность их веры. Полы укрыты коврами, внутрь верующие любого пола входят без обуви и в белом платке, а во время богослужений они сидят на полу.

СЧАСТЬЕ В ГОРАХ

Эфиопия – самая высокогорная страна Африки, а на ее плодородных почвах произрастает множество сельскохозяйственных культур. Злаковые, масличные, хлопок, сахарный тростник и картофель обеспечивают пищей население страны. Конечно же, наиболее известным продуктом Эфиопии считается кофе, который стал символом гостеприимства ее жителей и экспортируется в 53 страны мира.

Промышленность дает 13% ВВП, при этом благодаря облегченному визовому режиму в последние годы существенно вырос уровень инвестиций в экономику Эфиопии. Сейчас главными инвесторами являются Китай, Индия и Саудовская Аравия, но страна открыта для всех желающих.

«Эфиопские авиалинии» носят статус крупнейшего перевозчика африканского континента. Эта государственная авиакомпания осуществляет пассажирские и грузовые перевозки более чем в 125 городов мира, что в свою очередь вносит огромный вклад в экономику страны. Кстати, слоган самой компании в переводе на русский язык звучит так: «Новый дух Африки».

РУССКИЙ СЛЕД

Первые контакты между Россией и Эфиопией были установлены еще в XVII веке во времена царя Федора Алексеевича, и с тех пор дипломатические отношения только укреплялись.

Особо значимое событие произошло в XIX веке, когда Российская империя оказала поддержку Эфиопии в борьбе против итальянской колонизации. В сражение при Адуа 1896 года эфиопискому императору Менелику II помогал отряд русских добровольцев под предводительством Николая Леонтьева. В битве эфиопские войска убедительно одержали победу над Италией. 2 марта с тех пор является в стране важным государственным праздником, вроде нашего Дня Победы.

И конечно, связующим звеном между Россией и Эфиопией является «Наше все» - Александр Сергеевич Пушкин. В 2002 году в Аддис-Абебе был установлен первый на континенте памятник великому поэту. Он, кстати, установлен на улице, носящей имени Пушкина, а на постаменте памятника высечено: «Нашему поэту». Не секрет, что русский поэт имел африканские корни, а ведь его прадед Ганнибал (по одной из версий) родился именно в Абиссинии. Сейчас произведения Пушкина изучают в Эфиопии в рамках обязательной школьной программы, а местные университеты регулярно проводят чтения и научные мероприятия его памяти.

В ЧЕМ ИНТЕРЕС РОССИИ

Эксперты называют три области, где сотрудничество нашей страны и Эфиопии будет особенно эффективным.

1. Ресурсы. Эфиопия богата золотом, платиной, танталом и другими металлами. Российские компании могут найти интерес в инвестировании в добычу и переработку этих ресурсов.

2. Энергетика. Эфиопия активно развивает возобновляемые источники энергии, особенно гидроэнергетику. Техническое сотрудничество и инвестиции со стороны России могут способствовать развитию этой области.

3. Инфраструктура. Эфиопия работает над развитием своей инфраструктуры, включая строительство магистралей, железных дорог и других объектов. К Интернету в стране сейчас имеют доступ не более четверти жителей, а эфиопская армия состоит из устаревшей советской техники, которая требует модернизации.

Справка «КП»

КАКИЕ ЕЩЕ СТРАНЫ ВОШЛИ В БРИКС

24 августа на саммите БРИКС в ЮАР принято решение о вхождении в блок следующих стран.

1. Саудовская Аравия - крупнейший экспортер нефти в мире.

2. Объединенные Арабские Эмираты - пятый экспортер нефти в мире, город Дубай являются одним из самых развивающихся мегаполисов мира.

3. Египет - третья по численности населения страна Африки, крупный туристический и транспортный хаб, крупнейший потребитель зерна в мире.

4. Иран - крупный производитель нефти и газа с развитой машиностроительной отраслью.

5. Аргентина - вторая по величине экономика Южной Америки, важный экспортер продовольствия.

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