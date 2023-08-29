Три передвижных автоклуба направлены в муниципалитеты Алтайского края

Фото: culture22.ru

На приобретение автоклубов из федерального и краевого бюджета выделено 24 миллиона рублей. Торжественная передача трех новых автоклубов, которые поступили в край в рамках нацпроекта «Культура», состоялась в Нагорном парке Барнаула. Новые передвижные культурные комплексы отправятся в Троицкий, Алтайский, Рубцовский районы региона.

«Это и про возможность прикоснуться к прекрасному, и про воспитание наших детей, и про патриотизм, и про любовь к творчеству земляков. Сейчас у нас в крае работает уже шесть подобных автоклубов. Но в отличие от новых, они были неспециализированными. Новые автоклубы снабжены всем необходимым оборудованием. В следующем году рассчитываем, что мы сможем получить еще два автоклуба. Обращаю внимание глав районов: многое зависит от вашей работы. От того, насколько эффективно будут работать новые комплексы, какая обратная связь будет от жителей, зависит наше дальнейшее участие в проекте», – призвал Виктор Томенко глав районов эффективно использовать полученные в рамках нацпроекта «Культура» автоклубы.

Фото: culture22.ru

Концепция Алтайского сельского стандарта предусматривает существенное улучшение уровня жизни местных жителей. А мобильные культурные центры смогут добраться даже до самых отдаленных уголков края.

«Сейчас в 600 населенных пунктах из 1600 нет стационарных объектов культуры, так что считаю автоклубы отличным решением вопроса», – подчеркнул Виктор Томенко.

Директор Многофункционального культурного центра Троицкого района Ольга Фокина пояснила, что внестационарная деятельность учреждений культуры в муниципалитете очень активная.

«Из 38 населенных пунктов района - только половина имеет стационарные учреждения культуры. Получение таких автоклубов, которые оснащены всем необходимым оборудованием, позволит нам работать в любых условиях и на любых площадках. Уже совсем скоро этот автоклуб поедет по селам Троицкого района, и будет радовать жителей», - сказала Ольга Фокина.

Получение передвижного культурного комплекса — долгожданное событие и для Рубцовского района. Ведь почти полтора десятка малых сел муниципального образования не имеют стационарных Домов культуры.

– Раньше подготовить выездную площадку для выступления коллективов: привезти и установить аппаратуру, решить вопросы с подключением к электричеству, было настоящей проблемой, – рассказал председатель комитета по культуре Рубцовского района Николай Кляйн. На это уходило довольно длительное время.

Фото: culture22.ru

«Новый автоклуб – это самодостаточный комплекс. Здесь есть вся необходимая аппаратура, автономный генератор. Подъехал к месту проведения мероприятия, открыл двери и можно работать в комфортных условиях», – добавил Николай Кляйн.

Новые автоклубы оснащены всем необходимым оборудованием для кинопоказов, проведения спектаклей, а также просветительских, культурно-массовых и масштабных зрелищных мероприятий круглый год. Каждый передвижной многофункциональный культурный центр укомплектован автономным генератором, профессиональным световым, звуковым и видеопроекционным оборудованием. Для подготовки сцены потребуется всего 40 минут. В развёрнутом виде площадка достигает 20 квадратных метров. Этого вполне достаточно даже для выступления целого коллектива артистов.